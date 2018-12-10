【快訊】海基會前董事長江丙坤病逝馬偕醫院　享壽85歲　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）馬偕醫院證實，海基會前董事長江丙坤，不幸於今(10)日晚間七時離世。

馬偕指出，江丙坤先生於2018年12月8日晚間因主動脈剝離昏迷，緊急送至該院就醫，經緊急手術救治並至加護病房觀察，後因年事已高等多重因素，仍不幸併發多重器官衰竭，於2018年12月10日晚間7時0分安詳辭世。

蘋果報導，江丙坤是1932年出生，南投縣草屯鎮溪州里人，在公務體系，江丙坤曾任外貿協會祕書長、國貿局長、經濟部次長、經濟部長、政務委員、經建會主委、立法委員、立法院副院長，歷練豐富完整。



在前總統李登輝執政時代，江丙坤即深受賞識，李登輝原有意派他赴日本接駐日代表，但他不想再讓家人到外頭過漂泊的日子，選擇留在國內。



江丙坤於2008年至2012年間、前總統馬英九任內，擔任海基會董事長，開啟兩岸制度化協商，任內簽署兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement，ECFA）等18項協議。

報導指出，​江丙坤40年的公職生涯都離不開經貿，他見證了台灣的經濟發展，也見證了台灣半個世紀的歷史轉折。在海基會任內，江丙坤與時任中國海協會會長陳雲林的「江陳會談」，促成兩岸「周末包機」、並促成首波中國觀光客於2008年7月4日來台，對兩岸事務貢獻卓越。



江丙坤曾說：「經濟是一個道理，原則比較容易掌握，是一個自然的法則，所以比較好做事。政治這個東西比較陰險，尤其是人際關係、鬥爭，不是我的擅長。」

中央社報導，江丙坤出身南投農家，42歲外派南非，50歲回國擔任國貿局副局長，60歲接掌經濟部長，70歲任立法院副院長。他曾形容自己是「拚命三郎」，轉任海基會董事長後，又成為至今兩岸協議簽署最多的海基會董事長，並用短短4年籌設並啟用海基會大樓，完成這個一開始被視為不可能的任務。

國民黨晚間發表新聞稿說，前海峽交流基金會董事長江丙坤今(10)日晚逝世，全黨上下對這位前任國民黨副主席辭世同感不捨及哀悼，並推崇江丙坤一生的奉獻，是為台灣人民付出的表率。

以下是稍早報導 【快訊】海基會前董事長江丙坤今晚病情惡化 家屬同意拔管

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）現年85歲的海基會前董事長江丙坤，上周六(12月8日)在北市晶華酒店3樓與友人聚餐時突然昏迷，緊急送到馬偕醫院。經裝上葉克膜搶救後，暫時維持生命跡象。但不幸在今(10)日傳來狀況惡化情形，晚間院方在家屬同意下進行拔管。

蘋果報導，今晚7點半加護病房探視時間前、約不到6點加護病房門口就聚集許多關心的親友，江丙坤太太也在旁人攙扶下抵達醫院。晚間6時18分有人出來告知中油前董事長林聖忠，江丙坤病況不佳，正在拔管。

此外院方也證實江丙坤正在拔管中，細節仍待院方宣布。

江丙坤上周六晚間在晶華酒店用餐時，突然昏倒送醫，緊急送往馬偕醫院經診斷為主動脈剝離，引發心肌梗塞，當晚立即接上葉克膜維持生命跡象，並以手術治療，再轉入加護病房觀察，今天是他入院第3天。



報導引述馬偕醫院不具名醫師表示，江丙坤有心臟冠狀動脈疾病的病史，心臟有裝支架，研判是當天晚間氣溫驟降，晚餐酒酣耳熱之際，心臟血管再度堵塞。送醫後，立即裝上葉克膜，維持生命跡象，同時進行心導管手術打通阻塞血管，但醫療團隊卻發現，他的血壓持續下降，檢查發現主動脈剝離，再經手術修補主動脈，江丙坤到院後搶救至前晚11時，病情才稍微趨於穩定，但今天不幸狀況惡化。