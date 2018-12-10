赴中展店被指台獨 吳寶春聲明自稱中國人

吳寶春在中國展店，卻因過往言論「被台獨」。對此，吳寶春發出聲明自稱生於「中國台灣」，並表示「身為中國人，是我的驕傲」，他堅持「兩岸一家親」、支持「九二共識」。

吳寶春曾在2016年的採訪中透露，幾年來獲世界各地投資者邀請，希望他到海外開店，雖然有中資願意投資他，但他一直不為所動，「中國巿場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國。」

中國網民據此以為吳寶春不願意到中國投資，並攻擊吳寶春是「台獨」。許多網民在網路上攻擊吳寶春麵包店，大力發揚中國民族主義，並惡意修改大眾點評網中吳寶春麵包店的評價與推薦商品，使大眾點評暫時下架吳寶春麵包店。

吳寶春今天下午發出聲明，自稱是「一個生於中國台灣的麵包師，台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲，『兩岸一家親』是我堅持不變的態度。」

吳寶春說，他從未發布過「餓死也不會來中國」的言論。他支持「九二共識」，希望能夠通過個人的努力，響應中國國務院台灣事務辦公室提出的「促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（對台31條措施），為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。

聲明表示，他和團隊一直嚮往到中國開店。打磨數年後，帶著誠意前來。（編輯：張淑伶）1071210