華為和中國數據令人擔憂 港股收盤挫低

（中央社香港10日綜合外電報導）中國最新貿易和通貨膨脹數據令人失望，加上華為技術公司的財務長孟晚舟被捕，投資人擔憂可能衝擊到脆弱的美中貿易戰休兵，香港股市應聲收黑，連續第4個交易日收盤下跌。

恆生指數下挫311.38點或1.19%，收25752.38點。恆生國企股指數下滑96.20點或0.9%，收10273.20點。

上海綜合指數下挫21.31點或0.82%，收2584.58點。深圳綜合指數挫低18.17點或1.35%，收1332.53點。

中國公布的11月進出口數據遠遜於預期，顯示全球和國內需求放緩。

另根據中國國家統計局公布的數據，11月工業品出廠價格指數（PPI）寫下2016年10月以來最小增幅，顯示國內需求動力進一步減弱。消費者通貨膨脹也較前月降溫，因食物價格下跌。

孟晚舟被捕，引發外界擔憂在中國的美國企業高層可能成為報復目標。這起事件雖令人擔心美中貿易關係恐受衝擊，但白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說，兩國最近達成的貿易戰休兵和孟晚舟被捕是「兩起獨立事件」。

恆生指數追蹤能源類股的次指數今天收盤小漲0.2%，資訊科技（IT）類股收挫1.39%，金融類股收跌1.14%，地產類股收盤重挫2.43%。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1071210