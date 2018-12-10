獨派成立福和會 葉望輝澄清：非創辦人

（中央社記者吳家豪台北10日電）主張台灣獨立的右派政治團體「福和會」今天舉辦成立記者會，原本福和會將美國前副總統錢尼的副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）列為共同創辦人，但葉望輝今天發聲明否認有關。

葉望輝在臉書發布聲明指出，美國保守派在台灣缺乏政策上的合作夥伴，他常鼓勵朋友們考慮透過組織活動，以促進基於共同價值觀的政策倡議，類似他在1990年代服務於美國傳統基金會（The Heritage Foundation）的做法。

葉望輝說，福和會在某種程度上可視為上述理想的嘗試，他確實鼓勵那樣的對話。然而，隨著福和會籌備數月，他發現該團體可能更專注於政治活動，以致於他無法積極參與，因此發信向福和會的籌備單位要求停止使用他的名義，並澄清自己並非福和會的成員或共同創辦人。

福和會自稱是台灣史上第一個主張台灣獨立的右派政治團體，今天在台北舉辦成立記者會，行政院政務顧問李席舟、前財政部長顏慶章等人出席。

李席舟表示，福和會成立的目的有二，第一是宣揚美國保守派價值理念，第二是以企業家治國、使台灣成為東方的瑞士。

李席舟認為，過去黨國時代，國民黨以特許產業掠奪台灣人努力的經濟成果，供養其龐大的黨國集團與外圍組織；民進黨執政時，卻又高舉社會主義，處處妨礙人民努力向上，剝奪願意打拚的人的機會，只想把資源灌注給國家最沒有競爭力的人。

李席舟說，福和會計劃成為第一個真正由下而上匯聚企業能量的組織，促進企業人更直接的參與政治，由企業界培養自己的政治人才參政，政策以企業界的指導為優先，建立由全台灣第一流人才統治的國家。（編輯：蘇龍麒）1071210