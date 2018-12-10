櫃買前進東京　吸引日本知名大型投資機構目光

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今年以來上櫃公司營收及獲利同步成長，櫃買中心10日指出，經統計全體上櫃公司前3季營收達1.66兆元，較去年同期增加1,413億元，增幅為9.26％。另上櫃公司基本面佳，櫃買中心積極向國際投資人推廣上櫃市場，近期將前往東京舉辦法人說明會吸引投資。

據櫃買中心資料，全體上櫃公司前3季稅前淨利達1,460億元，更較去年同期增加365億元，增幅高達33.33％；另全體上櫃公司前10月自結營收達1.87兆元，較去年同期增加9.26%。

上櫃公司基本面佳，櫃買中心積極向國際投資人推廣上櫃市場，訂於本(12)月10日至14日由李愛玲總經理親自率隊，前往日本東京，一方面鼓勵優質日本企業來台第一上櫃，二方面率領績優上櫃公司前往日本舉辦法人說明會，期望能讓日本企業及大型投機構投資人認識櫃買市場優勢，進而赴櫃買市場掛牌或參與投資。

此行李總經理將於10日至12日拜訪當地來臺之第一上櫃公司，以維繫在日櫃買家族成員之情誼，並參訪當地經營有成的優質企業，親自說明櫃買市場的優勢及赴櫃買掛牌之相關規範；而13日及14日將舉辦的法人說明會，是櫃買中心繼4月的香港及7月的新加坡與馬來西亞，再次的海外出擊，共計邀請5家優質上櫃公司與2家上市公司參與。本次由大和國泰證券(Daiwa-Cathay Capital Markets)協助安排，參與公司皆為櫃買市場中具產業代表性且業績表現良好的企業，包括聯亞(3081)、新普 (6121)、頎邦(6147)、環球晶(6488)、大江(8436)，另外還邀請了國泰金(2882)與統一超(2912)等兩家上市公司共襄盛舉，與會的上櫃公司對於能夠有機會與日本的大型機構投資人面對面溝通，都持著高度的期待。

本次活動透過與大和國泰證券合作，預期可吸引多家日本知名大型投資機構法人的目光。目前表示有意願參與之機構法人相當踴躍，其中許多為日本名列前茅的大型知名資產管理公司、保險公司與銀行。櫃買中心期望藉由本次活動，讓投資人與上櫃公司採一對一的會談方式，可使投資者能夠深入了解參與法說公司的中長期策略與願景，從中挑選值得投資的標的。

櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場一向不遺餘力，近年致力於擔任外資法人與櫃買市場掛牌企業間的溝通橋樑，協助優質上櫃公司提升國際知名度。經統計，外資近10年來投入櫃買市場比例從2009年的10.11%逐年成長至2018年11月30日的22.02%，成長超過1倍，可見近年來櫃買海外引資活動成效斐然，櫃買中心表示日後仍將持續積極推動，提升櫃買市場國際化程度。