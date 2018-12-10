蔡英文會六都當選人　首場蔡柯會本週登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文將會見直轄市六位市長當選人，目前規劃第一場將會見臺北市長柯文哲，預計本週見面。

總統府發言人黃重諺今（10）日在新聞說明會中表示，蔡總統與柯文哲會見，將就民眾關心的首都重大市政議題，包括中央地方與地方如何強化合作或是目前正在合作的計畫進度。無論是社會住宅、攸關首都圈國民居住安全與都市發展、都市更新、老危住宅更新，以及其他柯文哲所提出的市政議題，都是未來會面安排的對話範圍。相關作業正由雙方幕僚聯繫安排中，後續有確認資訊，會隨時向外界更新報告。

黃重諺指出，上（11）月底九合一選舉結束後，蔡總統便已致電六都市長當選人，除了向他們致上祝賀之意，也表示將會安排時間與他們會面，就未來的施政及重大政策交換意見。

黃重諺進一步表示，相關會面目前正由幕僚安排中，蔡總統規劃會見的目的非常清楚，就是「建設沒有藍綠，國民福祉的促進不分中央、地方」。在這個基礎上，只要有利於國民及有利於地方發展，蔡總統與執政團隊都會全力以赴。

至於蔡總統與其他直轄市長當選人的會見，黃重諺提及，會面的時間、地點、討論內容等，目前均由幕僚聯繫安排中，若有答案，將會盡快向外界說明。根據中央社報導，原則上，蔡總統會前往當地與直轄市長當選人會見，地點選擇也將尊重當選人的規劃。