櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年12月7日累積開戶數為15,869,088戶，較11月30日累積開戶數15,861,354戶，增加7,734戶，增幅約0.05%。另本年12月7日現股當日沖銷累積開戶數為1,678,949戶，較11月30日現股當日沖銷累積開戶數1,673,141戶，增加5,808戶，增幅約0.34%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年12月7日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,762戶較11月30日開戶數174,599戶，增加163戶，增幅約0.09%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至12月7日止日均值為334.47億元，總成交金額為77,263.05億元，其中盤後定價交易金額為245.29億元。另本年度截至12月7日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.75%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.80%。

(二)本年度興櫃股票截至12月7日均值為9.98億元，總成交金額為2,306.05億元。

四、本年度上櫃股票截至12月7日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計585家，較上週(截至11月30日止)得為信用交易家數585家，增加0家。

(二)融資餘額為429.80億元，較上週(截至11月30日止)融資餘額420.46元，增加9.34億元，增幅約2.22%。

(三)融券餘額為147,114張，較上週(截至11月30日止)融券餘額151,901張，減少4,787張，減幅約3.15%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.41%，較上週(截至11月30日止)之比例14.46%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.58%，較上週(截至11月30日止)之比例0.59%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至12月7日止，累計營業天數233日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,874.73億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計101家539期，發行餘額為1兆8,183.33億元，較上週減少44.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家187期，發行餘額為1,239.34億元，較上週減少17.87億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家343期，發行餘額為8,936.31億元，較上週減少90億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計591期約1,586.98億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為45兆6,961.21億元，日均值為1,961.21億元，包含：

1.買賣斷交易6兆205.66億元，日均值為258.39億元，佔總成交金額比例為13.18%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆1,446.08億元，佔買賣斷成交金額比率為68.84%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,759.58億元，佔買賣斷成交金額比率為31.16%（包含政府債券9,180.02億元，日均值為39.40億元；普通公司債7,861.80億元，日均值為33.74億元；金融債券1,527.63億元，日均值為6.56億元；外國債券190.14億元，日均值為0.82億元）。

2.附條件交易39兆6,755.55億元，日均值為1,702.81億元，佔總成交金額比例為86.82%，其中等殖成交系統成交金額為6,132.15億元，佔附條件成交金額比率為1.55%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.91億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.97億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為137.25億美元，以人民幣計價之成交金額為258.37億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,085億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交6,085億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,968億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計471.69億元，本年度累計成交金額為451.50億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計720.37億元，本年度累計成交金額為723.22億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,479.22億元，本年度累計成交金額為2,679.29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,549億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計519.78億元，本年度累計成交金額2,579.57億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計5.26億元，本年度累計成交金額51.13億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額9,310.76億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年12月07日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：764家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：29家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (M31、大詠城、精湛、普鴻、易發、詠昇)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY)

(六)待審議：5家 (勤崴、鈺太科技、全宇昕、台生材、萬年清)

二、截至107年12月7日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：252家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：45家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：46家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年12月7日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：94家

(二)累計登錄創櫃板家數：144家

(三)當年度累計輔導家數：33家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年12月7日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至107年12月7日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.12.9~107.12.15)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6716 應廣【兆豐、元大】 (107年12月10日)

4580 捷流閥業【元大、宏遠】 (107年12月14日)