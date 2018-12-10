上週外資集中市場賣超330.46億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2018/12/3～2018/12/7）外資在集中市場總買進金額為1,723.32億元，總賣出金額為2,053.78億元，賣超為330.46億元。

另統計自2018年年初至12月7日止，外資總買進金額為7兆9,357.64億元，總賣出金額為8兆2,570.85億元，累計賣超為3,213.21億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆6,715.91億元新台幣，占全體上市股票市值的39.87%，較11月30日的11兆9,134.21億元新台幣，減少2,418.30億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進72,013千股，賣出46,700千股，買超25,313千股。

第二名：長榮：買進50,387千股，賣出26,951千股，買超23,436千股。

第三名：友達：買進97,499千股，賣出78,071千股，買超19,428千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進113,689千股，賣出195,665千股，賣超81,976千股。

第二名：新光金：買進43,957千股，賣出119,051千股，賣超75,094千股。

第三名：鴻海：買進66,145千股，賣出121,299千股，賣超55,154千股。