中華電信領先推出行動物聯網資安服務

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華電信率先推出行動物聯網資安服務， 在行動網路機房端提供IoT設備行動連網的資安威脅偵測、告警、 應變處理服務。

這項服務是由中華電信、 中華資安國際及趨勢科技三強合作， 中華資安國際負責資安威脅的即時偵測、告警及平台的建置， 趨勢科技提供電信等級的網路資安防護方案-虛擬網路安全防護套件 （Virtual Network Function Suite）及技術支援， 共同於中華電信行動網路端即時偵測異常連線、駭客入侵， 並於第一時間告警客戶進行應變處理， 成為全台率先提供行動物聯網資安服務的電信業者。

隨著物聯網的興起，各式各樣智慧裝置已高度應用於人類生活中， 提供人類食、衣、住、行、育、樂等需求。 根據國際權威機構物聯網發展研究報告顯示， 全球物聯網裝置將由2017年的90億台， 成長至2025年550億台，近年來不論是攝影裝置、 家用電器以及感應裝置等設備相繼與網路連結， 物聯網設備遭駭客入侵、利用等事件層出不窮， 資安問題已成為物聯網快速發展的最大挑戰。

中華電信表示，行動物聯網資安單靠企業內部的防護， 已不足以應付多變且複雜的網路攻擊， 特別是物聯網設備通常難以安裝防護機制， 也無法立即更新系統補丁防護漏洞，需將防線往前推至電信機房端， 由電信公司於網路骨幹端即時偵測及告警， 才是真正有效提升行動物聯網網路資安的最佳防護。

基於目前物聯網資安最大的威脅是聯網設備被駭後，導致「 資料外洩」、「隱私受侵害」、「被操控執行DDoS攻擊」， 甚至有關鍵基礎設施或自動運輸的聯網設備被駭，可能「 危害人身安全」，中華資安國際公司總經理洪進福指出， 解決物聯網資安威脅最有效的方法， 除了聯網設備製造商用心設計安全的設備、 使用者關心設備安全設定，另一個重點， 就是行動通信業者提供安全的物聯網連網服務。 本服務在中華電信行動網路機房端導入中華資安國際的網路防禦架構 ，利用趨勢科技的網路安全防護套件，即時偵測駭客入侵、 惡意連線等攻擊行為，並立即通知客戶應變處理， 強化客戶資安防護能力。

趨勢科技研發執行副總裁張偉欽表示，在物聯網的時代， 連網設備不僅在數量上急速成長，種類也日趨多樣化， 小至智慧電表、大至智慧汽車，都需要透過物聯網進行資訊交換， 遭到網路攻擊的風險也日益提高。 中華電信做為物聯網網路服務第一線的電信商， 勢必會在物聯網安全中扮演更重要的角色。 而將趨勢科技在資安領域深耕多年的研發技術- 虛擬網路安全防護套件，正可滿足網路功能虛擬化（NFV） 基礎建設快速變更的營運需求， 結合中華電信豐富可靠的網路運營經驗， 為物聯網使用者提供更完善的保護。