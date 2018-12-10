李新生前女友郭新政提告羅淑蕾　發表不自殺聲明奮戰到底

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國民黨台北市議員李新在去年9月底墜樓身亡，其生前女友郭新政在臉書創立粉絲專頁「誰摔死了李新」，控訴自己和李新遭到政治、司法追殺，質疑國民黨前立委羅淑蕾涉入其中。

郭新政今（10）上午9時30分前往北檢按鈴申告，對國民黨前立委羅淑蕾提出妨礙名譽告訴，強調絕不容許羅淑蕾抹黑，盼司法追查出真相，還給她與李新公道！

綜合三立新聞與蘋果報導，羅淑蕾本(12)月2日在臉書上回覆網友「在跟李新交往中還跟前男友糾纏不前，李新顏面無光」，污衊郭新政與李新交往期間，仍與他人有複雜男女關係。

郭新政隔日即在直播要求羅淑蕾24小時內道歉，但羅淑蕾並未回應，郭新政因而在今上午至台北地檢署提出告訴。

羅淑蕾7日又在臉書揚言提告上萬轉發及騷擾的網友，郭新政反駁表示將組50人義工律師團，協助遭羅淑蕾控告的網友，對抗羅淑蕾打壓人民言論自由。

郭新政並提出不自殺聲明，將奮戰到底，「我冒著生命危險，來捍衛這件事情，發表不自殺聲明，一定為這場戰役打到最後一分鐘！」

郭新政還指出，去年9月28日李新墜樓時，女子林麗君戴口罩假冒成她在現場出沒，誤導媒體報導李新墜樓與她有關。郭新政已經告林女妨害名譽，她希望司法能追查出李新墜樓真相，還李新公道。

圖為李新2015年與郭新政合影。翻攝臉書