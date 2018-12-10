南韓女力覺醒 　掀「掙脫馬甲」運動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）南韓對美麗有著近乎病態的標準，不願再受社會批判的美妝網紅Lina Bae，今年在Youtube放上了一支從素顏、上妝到卸妝的影片，雖預期可能會受到謾罵，卻沒料到竟有人對她發出死亡威脅。

Lina Bae今年21歲，有著肉肉臉龐與福泰身材，自知絕對稱不上美女。靠著彩妝技巧出名的她，決定要以真實臉孔示人，「我覺得太多南韓女性都穿著『外表馬甲』」。

她6月在放上一支從素顏、化妝，再抹去所有妝容的影片，鼓勵年輕女性面對、接受真實且獨一無二的自己。影片至今已獲將近600萬點閱率，她的勇氣雖獲多人支持，卻也不乏人身攻擊與酸言酸語：「素顏恐怖攻擊」、「豬也會化妝」、「如果我長這樣肯定會自殺」。

「甚至有人說要讓我死，有好一陣子我都不敢出門。」Lina Bae說道。

BBC報導，Lina Bae的故事是近來南韓女性自覺運動的一個例子，為了挑戰傳統審美標準，她們稱之為「掙脫馬甲」（Escape the Corset）運動，包括素顏出門、剪去長髮，並在社群網站勇於貼出照片。

南韓女性自小即被灌輸制式化的審美標準，纖瘦、白皙無暇的肌膚、完美鵝蛋臉，才是美麗。不意外地，南韓醫美產業每年有130億美元的商機。去年一份民調顯示，88%的南韓人認為長相與求職成功率密切相關，也有近5成的人考慮為此整形。

南韓MBC主播Hyun-ju Yim也打破慣例，拋開隱形眼鏡，成為第一個在鏡頭前戴眼鏡播報新聞的主播。她原本擔心會被觀眾嫌棄，沒想到收到數千封表達支持的電郵。換上眼鏡後，播報更自在從容的她表示，「眼鏡給了我自由的翅膀」。

南韓女主播Hyun-ju Yim（圖片取自其臉書）

諸如此類的例子，都是掙脫枷鎖運動的一環。然而，一如所有社會運動，不免遭遇反彈。部分年輕女性認為，運動過於極端，就成了另一種壓力。「有人說，妳化妝就不是個女性主義份子。有時我反倒覺得掙脫馬甲運動成了一種束縛的新馬甲。」一名20多歲的南韓女子說道。

在根深蒂固的父權社會，此類女性運動的確獲得關注，不過，南韓仍是經濟合作暨發展組織（OECD）中男女薪資差異最高的國家之一。在爭取性別平權之路上，南韓仍前路迢迢。