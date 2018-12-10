大腸桿菌疫情再擴大！美FDA呼籲勿食用來路不明的蘿蔓生菜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國蘿蔓生菜遭到大腸桿菌汙染的災情持續擴大！美國疾病控制和預防中心（CDC）和美國食品藥物管理局（FDA）再次警告，提醒民眾千萬不要食用來自加州北部沿海岸區域和加州中部生產的蘿蔓生菜。

根據美CDC資料顯示，從11月26起，美國又增新9人因食用被汙染的蘿蔓生菜而感染大腸桿菌，從10月起截至目前為止共有52位確診病例，疫情遍布全美15州。

15州包含：加州、康乃狄克州、佛羅里達州、伊利諾州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、密西根州、新罕布夏州、紐澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、羅德島州和威斯康辛州。

52名中有19名住院治療，其中2位病情較危急患有溶血尿毒症綜合徵（類似腎衰竭），所幸未傳出死亡案例。

上月底美FDA已將爆發大腸桿菌的感染源縮小至加州的6個城市，而在加州以外種植的蘿蔓生菜則被視為安全無虞。

美FDA表示，過去兩周，衛生單位持續在加州各地的農場進行調查，檢查農場冷藏設備和栽種環境，以及蒐集土壤、水和生菜等樣本去化驗，目前仍未找到此次疫情的源頭。

另一方面，美FDA已要求製造商和經銷商需標明蘿蔓生菜的收成地點與收成日期，並建議消費者勿食用未標示的蘿蔓生菜。