〈財經主筆室〉​賓士改豐田 2019春燕看不到了嗎？

國內半導體龍頭台積電下令副總級主管將租賃座車由高檔的賓士改用豐田的Camry，並縮減商展和國際會議的商務行程，引發外界熱議。這是繼鴻海宣布計劃明年大減200億元人民幣成本，第2家採取撙節動作的本國大型企業。台積電、鴻海這2家台灣科技龍頭股同步進行縮減成本動作，是否意味2019年春燕真的是看不到了嗎？

針對外界有關台積電採取的撙節動作，台積電發言人日前對外證實，台積電對國際商務採取較謹慎的審核，並對副總級主管調整汽車租賃方案，但強調管制商旅已實施逾一年之久。不過有消息傳出，台積電內部人員自己解讀，此次撙節規模比2009年金融海嘯更為嚴厲，顯然台積電今年甫接班的新領導班子，將面臨不小的挑戰。

為何台積電業績表現備受關注？因其營運數字、股價漲跌、市值變化，對台灣經濟成長及台股實在扮演舉足輕重地位。台積電市值一度高達6.7兆新台幣，曾超越半導體巨人英特爾，成為全球市值最高半導體企業，目前市值為5.51兆元。該公司2017年營收逼近1兆元，就占台灣GDP比重4%，外銷出口比重6.8%，目前權值占台股比重已超過21%，第2名的鴻海比重還不及5%，因此台積電股價每漲跌1元對台股指數影響達8至9點之多，就猶如一個龐大巨嬰，影響力是其它企業遙不可及的。

財政部統計處發布11月海關進出口統計，單月出口278.1億美元，較10月衰退3.4％，終止連續24月正成長。股王大立光最新公布11月合併營收40.08億元，月減23%、年減29%，除寫下近7個月來低點外，月、年同時雙退及衰退幅度均大出市場預期，景氣低迷狀況似相當嚴重，也就不難理解為何台積電、鴻海此時同一步調雙雙採取撙節措施。

中美貿易戰原本在G20川習會後露出曙光，但又突然發生華為公主被逮事件，針對華為事件的影響，所有科技大廠對於外界詢問，都以不回應客戶訂單動向問題、不針對個別公司問題評論來回應，但由各大科技廠的動作來看，對2019年的景氣展望是愈來愈保守。有市場分析師就指出，關稅爭端、流動性緊縮、Fed升息、科技競爭等每種因素都會對市場造成衝擊，只是這些問題同時出現卻從未見過，過去很多對投資形成的基本面或技術面分析，目前似乎全部都不適用。

台積電對明年首季景氣看法，表示要待明年元月中旬法說會再說明，明顯採保守回應，但營運業績數字會說話，投資人就睜大眼睛等著看，畢竟業績數字就代表著經營績效。張忠謀在今年6月股東會後裸退離開，過去曾退居第二線後又重出江湖，如今台積電又再次碰到科技業的寒冬，也正考驗著台積電新領導班子的應變及創新能力，新經營團隊要如何的邁過這道挑戰，外界都在看台積電沒有張忠謀後的未來發展表現。