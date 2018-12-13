〈時評〉蔡總統應界定黨主席權力

新任民進黨主席在本周即將明朗化，不過，卻注定是一位弱勢黨魁， 才會讓黨內人士興致缺缺，除非蔡英文總統願意清楚界定權力範圍， 否則，這個現象短期內不可能改變，中央黨部永遠只是選舉機器，黨 主席也是雞肋而已。



民進黨第一次執政時，為了推行動「黨政同步」，特別修改黨章規定 ，讓執政時期的總統，兼任黨主席。這是一個合理的設計，不過， 卻出現許多怪現象，例如，每次敗選後，黨主席就要請辭， 一旦總統未兼任黨主席，實質權力仍在總統身上， 黨主席根本缺乏任何作用。



這個情況在陳水扁執政時曾經發生，這次民進黨在九合一選舉落敗後 ，再度重演。蔡英文總統如今請辭民進黨主席， 眼下有許多問題有待釐清，首先是，明年立委提名， 決定權是在新任黨主席還是總統？輔選策略是以黨主席或總統為依歸 ？總統和黨主席之間又該如何分工？



其實，這一切都沒有答案，但答案確實十分明顯，就算總統未兼任黨 主席，但所有資源都是掌握在總統手上，最後拍板定案仍是總統， 絕非黨主席。



再從另一個角度觀察，九合一敗選後，由於情勢和大環境不佳，蔡總 統已提前成立競選辦公室。屆時，新主席主導的中央黨部人事，與總 統競選辦公室如何規畫，人員如何分配，恐怕也不是黨主席說了算。



因為無法掌握實權，甚至後年選舉若是敗選，新任黨主席照樣得下台 ，折損個人的政治生命，種種前提下，造成黨內無人願意表態參選黨 主席，畢竟在這個位置上，未來一年多的時間，幾乎是「有功無賞、 打破要賠」。



為了培養民進黨中生代接班，甚至是願意承擔更大責任，蔡總統應該 清楚說明，她與黨主席之間的關係，因為蔡總統根本不可能在黨務上 不沾鍋，與其如此，倒不如把話一次說清楚，才能讓黨部發展健全。



何況，不論「黨政同步」、「以黨輔政」等，這些都只是冠冕堂皇的 口號，主要是看運作實際狀況，既然蔡總統仍是執政黨的實質領導人 ，大可不必急於撇清與中央黨部的關係，也避免讓新任黨主席有名無 權。

（作者李平華，資深媒體人）