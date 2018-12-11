火辣健身部落客現身說法　兼顧家庭、事業、好身材的秘訣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）全民一起動起來！2018馬拉松博覽會去年廣受好評，今年共200多家運動品牌進駐，吸引人潮前往世貿三館，我們獨家專訪到參展的當紅品牌Stay Fit With Mi創辦人Michelle，身為兩個孩子的媽卻維持火辣身材，一起來聽聽她是如何辦到的吧！

在2018台北馬拉松正式開跑前，信義區好不熱鬧，先於世貿三館登場的馬拉松博覽會吸引人潮湧進參觀，由於去年佳評如潮，今年更吸引共200多家運動廠牌參展，而該博覽會以及台北馬拉松也已完美落幕，馬拉松開跑時雖下起綿綿細雨但跑者熱情依舊，總計共2.7萬人參賽。



（圖/展盟展覽有限公司）

今年交通部觀光局、日本觀光局和馬里亞納觀光局首度設攤參展，介紹當地的運動賽事及觀光。另外，美國的知名跑鞋品牌Brooks、日本第一的運動護具品牌Zamst、知名品牌代理商如星裕等也第一次來共襄盛舉。

馬拉松博覽會不僅可以讓跑友選擇路跑商品，也提供了解路跑相關資訊的機會，然而除了推廣跑步運動外，博覽會另一重要任務為傳遞正確的運動保健觀念，今年大會的議題針對中年女性跑者及更年期婦女的健康管理，希望大家永保青春健康。

參展品牌之一 Stay Fit With Mi在網路上擁有超高人氣，粉絲專頁已破13萬人次按讚，該品牌倡導女性也要培養健身習慣，透過健康的飲食方式減肥瘦身。創辦人Michell長期旅居美國，熱愛運動的她更將家中房間設計成健身房，同時生為人妻、人母、以及健身部落客必須兼顧家庭以及事業，我們也獨家專訪到Michelle，來看看她是如何辦到的！



Stay Fit With Mi擁有廣大粉絲，創辦人Michelle已身為人母，卻依舊維持火辣身材（圖/Stay Fit With Mi）

長相甜美身材健美的Michelle經營的部落格包含「運動」、「飲食」、「食譜」、「生活」、「旅遊」等分類，從她個人的生活出發，討論當下熱門的話題，經過研究及分析後，整理出許多有用有趣的秘訣，例如「什麼時候做有氧運動最好」、「健康養瘦飲食，除了GI值，你也需要知道GL值」、「23個一打一帶嬰兒搭長途飛機必知的秘訣!」等。

然而，大家對於Michelle最好奇的地方莫過於，身為兩個孩子的媽媽，如何鍛鍊出那魔鬼般讓大家稱羨的身材，最重要的是，良好的運動習慣該如何養成以及持之以恆？這些都是現代忙碌的上班族所面臨的問題以及挑戰，雖然每個人的身體狀況，以及生活型態不同，但是心態的養成竟是問題的根源。

1.健身之後覺得最大的影響？

我覺得健身之後最大的影響，就是對於挑戰自我、認識自己有了更深一層的體悟。例如在做重訓時常常覺得撐不下去了，但一念之間決定再拼幾下，居然就完成了，這種體悟不僅是在運動上的發揮，讓我在人生中遇到困境與挫折時，也能有自信與信念支持自己前進。

2.新手媽媽又兼顧健身與事業是怎麼辦到的？

身兼多個角色時，我覺得最重要的是規劃力與行動力。因為事情多的時候一定會容易遺漏某些事情，在角色切換之間也會非常容易失去方向，所以「規劃」變得相對重要，只要把所有事都規劃好，就不難偏離軌道、讓忙碌的生活依然能在掌控中。

另外，比規劃更重要的是「執行力」，若沒有足夠的執行力，那麼再多的規劃也會淪為空談。我通常會在睡前規劃好明日的代辦事項，並且日常中臨時想到什麼該做的事、新的想法，在我遺忘之前我一定會紀錄在手機裡的清單app中，一有空閑時間就把清單打開，看現有的零碎時間可以先著手完成哪件事，並給安排時程表讓計畫有實踐執行的空間。



3.如何養成以及維持運動習慣？

我覺得要養成並維持運動習慣，並不是靠意志力與毅力，而是找到正確的方法，讓身體、心裡一起體會健康的感覺，一起對運動及健康的lifestyle成癮，自然而然就能變成一種習慣。健身是一種生活態度，不是減肥的過程。



品牌於馬拉松博覽會攤位（圖/Stay Fit With Mi）

健康的身體狀況，以及玲瓏有致的身材，都是大家十分關心的話題，正確的從健身、飲食等生活層面下手，才能快樂美麗的活出自我。Stay Fit With Mi 提供熱愛運動的人平台，了解更多相關知識並販售相關商品，也可前往粉絲專頁上了解詳情，或參加不定期推出的有趣活動。