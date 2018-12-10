遭控性侵150萬交保　鈕承澤：我不是妖魔

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北檢偵辦知名導演「豆導」鈕承澤，被控涉嫌性侵女性工作人員案，今(10)日傳喚他到案。鈕承澤訊後說，會全力配合調查，該負的責任一定會負，他並不是電視上呈現的那隻妖魔。

鈕承澤今上午9時30分在律師陪同下抵達台北地檢署，旋即進入偵查庭。檢察官在中午12時40分左右結束問訊，訊後依妨害性自主罪嫌，諭令鈕承澤以新台幣150萬元交保，限制出境、出海及住居。

《蘋果》稱，檢方為釐清案件真相，下午也密訊當天與被害人一起到鈕承澤家吃飯的女主管與其夫婿。

綜合自由與中央社稍早報導，在律師及友人協助下，鈕承澤今完成交保作業離開法警室，並在下午1時20分左右接受媒體訪問。

鈕承澤說，本來不打算發言，而且檢察官也限制他談論案情，但對於引起那麼大的波動，造成社會廣泛的討論，自己當然覺得很不安。

至於對這件事已產生極大憤怒與恨意的朋友，他已經受到最大的懲罰 ，就是「鈕承澤已經死了」，自己會勇敢面對，「只要是我該負的責任，我一定會負絕對不會逃避」。

他強調：「我並不是現在經各位廣泛報導，或經有心人士放話、剪裁在電視上呈現的那隻妖魔 ......我會全力配合調查，相信、期待、堅信司法會給我一個最公正的判決。」鈕承澤更在步出門口時大喊：「真相會大白的！」

鈕承澤10日上午抵達北檢，面對記者提問不發一語，旋即進入偵查庭。中央社