拒審促轉會預算　國民黨翻桌、抽楊翠椅子

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院今（10）日審查促進轉型正義委員會預算案，不過中國國民黨動員多人強力杯葛會議進行，不僅干擾發言、翻桌抗議，甚至還有國民黨立委欲抽走促轉會代理主委楊翠的椅子。最後會議進行短短十幾分鐘便宣告解散。

原本司法及法制委員會排定審查促轉會明（2019）年度施政計畫及收支預算案報告，並由楊翠列席報告並備質詢，不過國民黨立委在會場高舉「拒審東廠預算」、「非法代理不得列席」等標誌，並包圍楊翠的座位及主席臺抗議。

楊翠稍後接受中央社訪問時表示，原本列席報告及備詢「很誠心希望溝通」。不過她也表示，尊重立法院的運作，希望有好的協商，讓促轉會預算順利通過立法院審查，以利促轉會推動相關工作。

聯合報報導，國民黨團認為依照《促進轉型正義條例》規定，正副主委應由行政院長提名，經立法院同意後才能上任。國民黨主張促轉會應全面改組後，再來審查促轉會預算。

根據自由時報，民主進步黨立委兼召委周春米表示，國民黨認為楊翠作為代理主委是不合法的，但依照相關法律規定及慣例，行政院在國家通訊傳播委員會（NCC）或公平會主委出缺時，有權指定代理主委。今日司委會依照相關規定及慣例，邀請楊翠代表促轉會接受立院監督並審查預算，於法都是相符的。

周春米也表示對於國民黨做這樣無理的抗爭感到相當遺憾，她認為促轉會工作仍要進行，預算仍舊要審。作為召委，她將持續溝通，並善盡監督促轉會的責任。

民進黨團事後也召開記者會，幹事長李俊俋表示，今日除了是國際人權日，也是美麗島事件39週年，然而今早司委會排定審促轉會預算，國民黨卻要求散會，甚至有國民黨立委翻桌、作勢要打楊翠，「不解國民黨訴求為何」。

李俊俋也指出，促轉會前副主委張天欽已因說錯話下臺，但當初造成歷史冤獄、讓這麼多人受苦的加害者卻還在囂張。