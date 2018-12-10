好棒棒！東港清真寺創辦團隊　讓外籍移工有寄託

（台灣英文新聞/生活組 台中綜合報導）移民署日前於台中公園舉辦「2018移民節活動｣，特別感謝印尼籍姆信並頒發感謝狀，原因在於他創立「東港清真寺｣，提供外籍移工以及漁民精神寄託。

移民署昨（9)日於臺中公園舉辦「2018移民節活動｣，邀請到駐華代表、新住民移工朋友等上千位民眾共同參與，除安排精彩的表演活動外，也利用這個難得的機會，由內政部長徐國勇頒發感謝狀予移工及新住民代表，藉以表彰推崇其對臺灣社會的付出與奉獻。

首位受獎的印尼籍姆信Muksin先生為東港清真寺創辦人，是移民署遠從印尼中爪哇地區邀請來臺。姆信獲得此次殊榮的原因，其背後故事十分感動人心。

姆信於88年間即在屏東東港地區擔任漁工，與幾位同鄉朋友為了在屏東地區離鄉背井之穆斯林，尋找一個心靈上有所寄託的處所，於97年5月間開始發起募款籌建清真寺。即使姆信在101年因工作期滿而離開臺灣，但在口耳相傳，眾人齊心協力下，經過近10年的努力，眾人終於募得共新台幣7百萬元建成「東港清真寺｣，該寺也於107年2月間成為全臺第8座獲得認證的清真寺。

經過多年後，姆信以移民署邀請貴賓的身分再次回到臺灣。昨（8)日，在移民署人員陪同下，首次造訪自己一手創立的東港清真寺，與當地老朋友們相見歡，獲得在場所有穆斯林信眾的熱烈歡迎，姆信表示其內心澎湃激動，滿是溫馨！當天，他也見證了由移民署發起、龍巖公司全額贊助30台全新腳踏車給當地漁工的捐贈儀式，這項活動為當地漁工解決了自港口前往清真寺的交通問題，姆信為在地的穆斯林朋友感到高興。

內政部長徐國勇頒獎時指出，印尼籍漁工占最多數，對我國近遠洋漁業經濟發展貢獻頗大，東港清真寺為這群身處異鄉的漁工朋友，提供一個心靈寄託之處，互吐思鄉情愁及相互勉勵，以安定他們的心靈。

移民署長楊家駿表示，移民署對外籍移工在臺生活一向極為重視，尤對移(漁)工相關權益特別關注，未來將持續努力整合公私單位資源，協助全臺每個角落的移(漁)工朋友，努力傾聽他們的心聲與需求，期許移民署不僅要做為新住民的娘家，未來更將擔任移(漁)工朋友們的最佳守護者。