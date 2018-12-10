我的主場秀 血友獎學金頒獎典禮展現多元才藝

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今年就讀小學二年級的Wilson，出生四個月大時被家人發現肚子莫名瘀青，就醫檢查後證實罹患血友病，從此在家人和醫院悉心照護下，Wilson不但在學校當班長，游泳比賽還獲得冠軍殊榮，夢想是成為代表國家出賽的專業游泳選手，他鼓舞其他血友病友，不要害怕打針，只要做好預防治療，一樣可以健康快樂生活。

國立台灣大學醫學院名譽教授暨血友病之父沈銘鏡教授表示，血友病是一種先天遺傳性血液疾病，患者因缺乏凝血因子，凝血功能較差，一旦受傷容易流血不止，必須定期補充凝血因子。現今完善的醫療照護及健保資源支持，患者已能正常上學、工作，若大眾再多給予鼓勵及機會，血友病患者不僅不會輸一般人，甚至還有人成為社會上的菁英領袖。

為了鼓勵血友病友揮灑創意、秀出自我，由台灣省關懷血友病協會主辦的「2018血友獎學金頒獎典禮｣，今年首度在台北松山文創園區舉辦，並以｢我的主場SHOW」為主題，更結合時下最流行的手機拍照、影音APP及網路撩妹金句等元素，吸引許多血友熱情參加。

社團法人台灣省關懷血友病協會王鈿協理事長表示，感謝政府及台灣拜耳多年來支持響應血友獎學金，因病友經常需要向學校請假就醫，為了鼓勵其兼顧學業及發展多元能力，便設立血友獎學金。

協會每年都會規劃不同的主題及獎項，以今年的創意組獎項為例：有運用流行影音APP拍攝的「血友動次動」，讓病友得以大展舞技、活動筋骨；讓病友拍攝自述血友病的「血友有話說」，展現表達能力；以及發揮攝影才能或創意文案能力的「血友討拍拍」、「血友撩金句」，提供如此多元的獎項，就是要讓每一位病友都有登上舞台的機會，更期許往後每一年的血友獎學金，都會是血友病友的主場秀。