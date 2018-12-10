立委盼政府禁用華為 吳澤成：採購法可限制華為投標

民進黨立委鄭寶清今天質詢時表示，政府電信、通訊類採購案應禁止使用華為相關設備。對此，行政院公共工程委員會主任委員吳澤成說，法令本來就可以做，會依照立委建議，再發文提醒相關單位。

立法院交通委員會審查108年度中央政府總預算案關於公共工程委員會單位預算。

鄭寶清質詢，因為華為與中國解放軍關係密切，包括美國、澳洲、英國、印度都嚴厲管制華為產品，日本也在研擬跟進，台灣方面有沒有可以管制華為的措施。

吳澤成答覆，對於大陸地區允許輸入台灣地區的產品各項品項，經濟部及相關機關都有公告，禁止大陸地區產品的採購事項。

對於鄭寶清促請政府電信、通訊類採購案應禁止使用華為相關設備，吳澤成表示，「我們法令本來就可以這樣做」，會依照立委建議，再次發文提醒相關單位。

民進黨立委林俊憲質詢指出，中資在世界各地無孔不入，一樣會鑽到台灣，所以對於有國安疑慮的採購事項，必須正視現有法律有沒有存在漏洞，應予以杜絕。

吳澤成指出，除了現有規範，立法院交通委員會今年5月10日也已初審通過政府採購法部分條文修正草案，增訂第17條第4項，「機關辦理涉及國家安全之採購，有對我國或外國廠商資格訂定限制條件之必要者，其限制條件及審查相關作業事項之辦法，由主管機關會商相關目的事業主管機關定之。」目前待二、三讀程序。

談到涉及國安的採購，吳澤成說，「將來會協調各機關特別就這部分加強辦理」。

提案政府採購法增訂第17條第4項修法的林俊憲指出，現行是授權給採購單位，這項修法未來會可增加工程會監督機制，如有必要，工程會是可以介入採購。

林俊憲強調，相關單位對於有國安疑慮的中資一定要貫徹禁止採購。（編輯：蘇龍麒）1071210