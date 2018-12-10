影城員工爆料：買票客人亂掰片名　笑到「美叮美噹」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）到影城看電影買票時，你能說出正確片名嗎？一名曾在影城打工的大學生在網路論壇《Dcard》有趣板分享售票經驗說，工作上總會遇到各種奇葩客人，自創片名亂掰一通！

例如把「與神同行」說成「與神同在」，「把哥哥退貨可以嗎」說成「我要把哥哥退票」：

★​片名：與神同行 ：我要與神同在（阿門） ：我要看那個韓國片第二集 （阿不就還好你還知道是第二集） ★片名：​把哥哥退貨可以嗎 ：我要把哥哥退票 （我想把你綁票）

不只如此，「摩天大樓」說成「我要巨石強森」，把「侏儸紀世界」直接說「我要看恐龍」，「瘋狂亞洲富豪」說成「有錢的那個亞洲人」。

電影《瘋狂亞洲富豪》劇照，​左為女星楊紫瓊。翻攝IMDB.COM

該篇貼文獲得超過2萬網友按讚，許多網友笑到噴淚。發文的網友指出，自己身為前影城員工，因為喉嚨禁不起賣票的摧殘，於是離職。但賣票時遇到天兵客人亂掰電影名字，真的是很奇葩！

另外一位同樣有售票經驗的網友也po文說，他經常耐著性子跟客人對話，但其實已經憋笑憋到快內傷。

：我要兩張與神同在 ：與神同行，想看幾點幾分的呢

：我要兩張大白鯊 ：巨齒鯊，想看幾點幾分的呢

：我要兩張怪物與他們的產地 ：怪獸與葛林戴華德的罪行，想看幾點幾分的呢

PO文的網友表示，一開始他都會一字不漏完整念完片名，但是有時候念到一半還會被客人打斷，

到最後直接

：我要兩張哈利波特 ：兩張怪獸，想看幾點幾分的呢

最爆笑的應該是

：我要兩張怪獸與格雷的罪行 ：恩？？？？？

「有人問過格雷的感受嗎？」這位PO文的網友說，他只好故作鎮定賣完票之後才開始爆笑，憋到幾乎快內傷！

《格雷的五十道陰影》（英語：Fifty Shades of Grey）是一部2015年上映的美國情色愛情片，根據EL·詹姆絲的同名小說改編而成。圖片來源: 維基百科 (https://bit.ly/2Eqz8WC​)