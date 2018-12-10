寶寶頭好壯壯 妊娠期四大營養素缺一不可

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）孕媽咪營養充足是胎兒健康成長的重要關鍵，除葉酸、碘、鐵是影響胎兒健康發育的3項重要營養素外，維生素D(Vit D)的補給也很重要，此外，胚胎形成後的三個月內是器官、中樞神經系統的發育關鍵期，提醒備孕中女性應於孕前就注意每日均衡營養飲食。

依國健署2014-2017年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，我國15-49歲育齡婦女，有7.9%血清葉酸濃度低於世界衛生組織(WHO)所建議的正常葉酸濃度下限6 ng/ml，有37.6%尿液碘濃度低於WHO所建議的碘營養充足標準下限100μg/L，約19.5%貧血(血紅素濃度<12 g/dL視為貧血)，37.4% Vit D不足(血清25-OH Vit D濃度<20 ng/ml視為不足)。

許多準媽媽在懷孕初期並不知道自己已經懷孕了，由2016年醫療機構申報產檢服務資料來看，於妊娠第12週後才接受首次產檢的孕婦約有40.9%，而胚胎形成後，3個月內產生細胞分化，形成不同的組織與器官，中樞神經系統也逐漸構成，是胎兒成長發育的重要階段，如果婦女於孕前前述4項營養素不足，又於知悉懷孕後方開始補充不足的營養素，恐已影響胎兒的健康成長。

懷孕前3個月缺乏葉酸，易增加胎兒腦及脊髓的先天性神經管缺陷風險；缺碘影響胎兒及幼童的腦部及神經發育，甚至造成呆小症、新生兒智能發育不足、生長遲緩，進而增加嬰兒的死亡率；缺鐵性貧血則可能導致胎兒早產；缺乏Vit D容易造成早產、子癇前症、妊娠糖尿病及免疫系統調控問題。因此，有生育規劃的婦女，在懷孕前即需注意營養攝取量，並於懷孕後定期產檢，依醫事人員衛教指導補充所需營養素。

根據國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」建議，針對孕期所需的營養較不足的葉酸、碘、鐵及Vit D，提供孕期營養素建議量及食物來源：

■ 「葉酸」：於每日建議攝取量為600μg，常見且富含葉酸的原態食物有深綠色蔬菜、豆製品和肝臟等。

■ 「碘」：每日建議攝取量為200μg，烹飪時可選用加碘鹽，每天不超過6克，並適量攝取含碘食物，如海帶、紫菜等海藻類蔬菜，然有甲狀腺相關疾病的人應諮詢醫師的建議。

■ 「鐵」：每日建議攝取量為15 mg，至懷孕第3期(妊娠29週以上)則需增加至每日45 mg，可自富含鐵的食物如紅肉、深綠色蔬菜、豆類(豆干、豆腐)等攝取。

■ 「Vit D」：每日建議攝取量為10μg，主要經由陽光暴曬於皮膚上產生，故建議在不塗抹防曬品及不包得密不透風的情況下，避開陽光強烈時段(上午10點至下午2點)，每週2-3次，曬10到20分鐘。若無法透過日曬獲取Vit D，建議多食用富含Vit D的食物，如魚、蛋、乳品及蕈菇類(黑木耳、香菇)等。