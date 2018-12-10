世界人權日　蔡英文：深化各族群對話　民主社會重要工作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺灣民主基金會今（10）日上午頒發第13屆亞洲民主人權獎，由提倡跨宗教、跨族群交流的印尼古斯都爾網絡獲得。總統蔡英文致詞時表示，深化各族群間的公共對話，是民主社會最重要的工作之一，而臺灣的民主正面臨新的關卡與挑戰，期許國際社會攜手合作，穩固民主價值同盟。

蔡總統表示，印尼古斯都爾網絡（Gusdurian Network Indonesia）的行動，顯示深化不同群體間的公共對話，永遠是民主社會最重要的工作之一，「印尼古斯都爾網絡強調溫和、寬容，跨宗教及跨族群對話的價值，確實值得我們學習，並彰顯這些價值」。

提及當今民主國家紛紛受到極端意見衝擊，公民社會分歧也更加明顯，蔡總統表示，臺灣的民主也同樣面臨新的關卡及挑戰，「無論是成功的經驗，或是眼前必須要面對的挑戰，我們都很樂意將這些臺灣經驗和亞洲鄰近的國家一起分享，同時也向各國學習，一起讓民主跟人權的價值，更紮根、更擴散」。

今日適逢聯合國世界人權宣言頒布70週年紀念日，蔡總統也期許國際社會所有理念相近的國家能攜手合作，「國際合作是我們紀念世界人權日，落實世界人權宣言最好的方式。」她也表示，臺灣民主基金會作為亞洲第一個國家級的民主援助基金會，是一個絕佳的對話交流平臺，能夠形成穩固的價值同盟，為世界做出更多貢獻。

印尼古斯都爾網絡主席艾莉莎瓦希德（Alissa Wahid）則表示，「在當今社會，我們看到神與宗教是如何被利用，為了獲取更大的政治權利，歧視他人、多行不義。而當一切是以神為名，那力量是多麽地強大，這是我們目前最擔憂的。」

瓦希德指出，古斯都爾網絡以曾任印尼總統的父親阿卜杜拉赫曼瓦希德（又稱「古斯都爾」）命名，希望延續父親在世時為不同少數及弱勢族群發聲，並且致力於強化民主及人權等理念。如今古斯都爾網絡的工作遍及印尼全國，與數千名人權及民主運動工作者合作，在超過百座城市裡，擁有活躍的社群組織。

提及正義與民主總不是在舒適的環境中能達成的目標，而是歷經痛苦才能得到，瓦希德強調，「我們永不會退縮」，即便害怕，仍必須持續前進，勇敢跨越恐懼的藩籬，「這是決定我們人性尊嚴的方式」。

成立於2010年的印尼古斯都爾網絡，致力提倡不同宗教與不同族群之間的和平交流，並為少數及弱勢群體發聲，促使政府檢討歧視少數宗教的法律，也引領新一波的婦女權利運動。

立法院長兼臺灣民主基金會董事長蘇嘉全則表示，在臺灣，除了原住民族，新移民也為這塊土地帶來不同信仰與文化。在不同族群相遇的時候，確實也曾出現一些挑戰，但正是因為不同族群之間的交流與融合，驅動了臺灣社會向上提升，成為今日這個包容多元族群與意見的國家。

引用前美國總統羅斯福所言「自由意味著在任何地方，人權都處於至高無上的地位」，蘇嘉全指出，印尼古斯都爾網絡透過實際行動落實了這段格言，期盼今日的獲獎，能鼓舞所有正在為人權與平等奮鬥的戰士們，繼續高舉理想的寶劍奮鬥不懈，為世界上每一個仍在陰暗角落中，受到歧視與迫害的群體，帶來更多光明與希望。為正遭受極權政府迫害的人民。帶來應得的平等與自由。