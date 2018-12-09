內政部歡慶國際移民節　台中公園熱鬧登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導）內政部移民署今（9）日於台中提前歡慶移民節，邀請駐華代表、新住民、新二代及國人共襄盛舉，舉辦特色美食、闖關遊戲等有趣活動，吸引上千位民眾參加。

內政部移民署以「心心相印‧幸福台灣」為題於台中公園提前歡慶18日的移民節，內政部長徐國勇、台灣首位新住民立委林麗蟬、台中市副市長張光瑤等人皆前往參與。



內政部長徐國永表達感謝，新住民讓台灣更多元（圖/台灣英文新聞）

內政部說明，截至今（2018）年10月底，我國的婚姻移民人數已破54萬人次，其中以中國籍居多，占66.22%，而東南亞國家新住民則超過15萬，為彰顯台灣對新住民的重視以及對多元文化的尊重，已將12月18日國際移民日訂為移民節。

內政部長徐國永致詞時表示，希望藉由移民節活動凝聚各國離鄉背井的新住民、移工以所有外籍人士的心，不分國籍、種族、宗教信仰，讓愛無國界。

徐國勇說明，目前專業人才來台灣的法規已被鬆綁，其他相關法規也將陸續放寬，試圖營造友善環境來保護移民權益，並歡迎國際人才來台灣，因為國際新住民帶來不同的文化、藝術、經濟等，讓台灣變得更多元。



精彩活動由台中戊己樂團開場（圖/台灣英文新聞）

主辦單位安排一連串精彩的表演及活動，由台中戊己劇團帶來雜技結合特技的表演開場，緊接著現代芭蕾舞蹈結合悠揚小提琴登場，紛紛獲得觀眾滿堂彩。

這次擔綱活動主持人的吳鳳，也已正式成為台灣新住民，他更在舞台上開心的表示，台灣讓他有家的感覺。



創辦東港清真寺的團隊獲表揚（圖/台灣英文新聞）

特別的是，東港清真寺創辦人 Muksin、主席Sugiri、副主席Waslul Mubarok 也於活動現場獲頒感謝狀，並由徐國勇親自頒發，感謝他們造福南部地區的穆斯林教友和印尼籍移工、漁工，為台灣多元文化及宗教交流貢獻良多。

另外，藉由移民節活動特別表揚6位新住民，感謝他們對於台灣產業發展、文化交流、以及社會公益所貢獻的心力，分別為越南籍梁明海、阮氏英、沛瀅、阮金紅、印尼籍嬪蒂、柬埔寨籍徐閤芸。

值得一提的是，闖關活動的獎品為「移民節花博紀念版一卡通」，吸引人潮玩闖關遊戲，並以輕鬆有趣的方式體驗多元文化。