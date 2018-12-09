立委質疑華為贊助「耶誕城」影響國安　新北市: 合法且正常

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北耶誕城受到不少民眾歡迎，人潮洶湧。不過民進黨立委蘇巧慧發現耶誕城的布置，有一處竟留給目前遭到國際嚴格檢視、且副董事長兼首席財務官孟晚舟，日前剛被加拿大逮捕的中國通訊商: 華為公司。

她認為，除了有國安疑慮，還質疑新北市政府接受華為究竟多少贊助經費？對此新北市府回應，各國未禁止華為贊助行銷，尊重得標廠商尋找合法的正常贊助。

民進黨立委蘇巧慧9日上午在臉書PO出新北耶誕城出現華為Logo的照片，並點出，由於竊取情資、資安外洩的重大國安疑慮，美日等國均已禁止或研議禁止國內電信商採購華為產品，沒想到新北市府卻連續3年接受華為贊助舉辦耶誕城活動。

圖片來源: 蘇巧慧臉書

蘇巧慧在PO文中指出，

新北耶誕城的贊助廠商不只一間、試問來自中國的華為與抖音（TikTok），究竟是給新北市政府多少贊助，才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？ 當全球以戒慎恐懼之姿面對中國華為所帶來的資安風險，新北市政府卻公然接受其大力贊助，以看似無害的耶誕城活動協助他們宣傳打廣告、營造「關懷弱勢家庭」的正面形象，已不是荒謬二字可以形容。

《自由》報導，台灣不只是民眾用華為產品，連法務部調查局和總統府都曾在2013年被公布出使用過華為，顯示這些東西可能成為中國侵台的特洛伊木馬。此外華為在台北三創設立旗艦店，在耶誕城中，也隨處可見其痕跡。

中央社引述新北市府反駁，國外對華為的疑慮是資安問題，並非行銷贊助，市府也強調，尊重歡樂耶誕城活動得標廠商、依約尋找合法的正常贊助，各國未禁止華為贊助行銷。