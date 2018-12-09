台南觀光業者改名「林務局長」　打知名度也為人生留紀念

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）在台南市白河區從事觀光業的男子，十多年前因官司糾紛，把名字由林士榮改為「林務局」，最近再次讓自己「升官」改名為「林務局長」。他說，這次改名只是要為人生留下紀念。

現年64歲的「林務局長」曾在嘉義縣經營飯店，在旅遊業小有名氣；後來因飯店位於林班地，與行政院農委會林務局出現訴訟糾紛。為表達不滿，他將名字改為「林務局」，變成「林務局」告「林務局」。

這起官司最後以拆屋還地落幕，「林務局」先生轉赴台南白河經營觀光景點台影文化城，時常穿皇帝戲服亮相(如下圖)，不少遊客也知道他名叫「林務局」。

中央社報導，在結束台影文化城營業後，他在原址附近打造另一新景點，最近再到戶政機關把名字升格為「林務局長」。

報導引述「林務局長」說，這次改名單純因為有趣，沒有其他針對性。不只朋友剛聽到時半信半疑，連當初到戶政機關辦手續時，承辦人員也不太敢相信，但最後他仍順利領到新的身分證。

他說，雖然十多年前就改名，目前又改第二次，但許多親友至今仍以他早年的本名「林士榮」稱呼。現在的姓名反而像藝名，但較容易讓遊客留下印象，也為自己打開知名度。

這位改名為「林務局長」的男子(右)以前很愛扮皇帝。中央社