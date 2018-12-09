法國黃背心暴力抗爭加劇 近1700人被捕

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）法國黃背心運動仍如火如荼的進行著，巴黎的示威抗議者於昨（8）日與警方發生嚴重的暴力衝突，並且有近1700人遭逮捕。

根據《BBC》報導，由於過去一年以來，法國汽油價格不斷飆升，但馬克宏政府卻火上加油，宣布增加燃油稅，引起群眾不滿，因此他們紛紛走上街頭抗議，形成了這次黃背心運動。

近1萬名示威群眾，於8日聚集巴黎街頭暴力抗爭，不但朝鎮暴警察丟擲危險物品、焚燒汽車，就連香榭麗舍大道(Champs-lyses)和蒙田大道(Avenue Montaigne)兩側商家用來保護玻璃窗的木板，也被示威者憤怒地拆下，商店玻璃窗更慘遭砸毀，整個巴黎市區滿目瘡痍，場面慘不忍睹。

由於暴力場面越來越失控，因此鎮暴警察向抗議群眾動用了橡膠子彈和催淚瓦斯。法國內政部表示，週六在全法國境內的黃背心運動，共有135人受傷。

法國總理菲利浦（Édouard Philippe）也大聲疾呼：「沒有任何稅可以破壞我們國家的團結，我們應該透過對話，讓國家重新團結起來。」並且，他也表示，法國總統馬克宏正在努力促成政府與抗議群眾對話的機會。

另外，這次黃背心運動，甚至還延燒到了荷蘭、比利時以及義大利等地，形成了山寨版的黃背心運動，可說是「法國一感冒，全歐洲都打噴嚏」。