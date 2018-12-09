【快訊】高雄大停電影響將近3.2萬戶　林園工業區9石化廠一度停擺　

更新時間 2018/12/09 17:18

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）有媒體報導，下午4點台電再度更新消息指出，其餘用戶於下午3點時26分全數復電，林園工業區內包括亞聚、信昌化、台苯等九家石化廠早在下午3點已經復電。台電對造成用戶不便表示歉意。

以下是稍早報導

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）高雄市林園、大寮、小港等區今（9）日下午共3萬1588戶無預警停電。台電指出，經搶修後，目前停電戶數仍有1萬2033戶。

中央社引述台電表示，今下午約1時25分，因林園一次變電所保護電驛動作，造成高雄市林園、大寮、小港等區約3萬1588戶停電，台電隨即派員搶修。

下午2時40分台電已恢復約1萬9555戶的正常供電，目前仍有1萬2033戶停電，台電正積極搶修中。

綜合《自由》與《經濟日報》報導，高雄林園工業區一條特高壓線路，今下午1時25分許突然發生故障，造成台苯、聯成、亞聚、信昌化、南帝、和益、科思創、國際中橡、台達化等9大石化廠一度停擺，經台電搶修後才恢復供電。受影響時間約2小時。

據報導，台電在林園工業區發生大範圍停電狀況後，立即沿著特高壓線路搶修，稍早終於恢復正常，但9間石化廠都因此被迫停產一段時間。

這9家工廠所生產的物料包括合成乳膠、碳煙、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、苯酚、丙酮等。

中油也表示，因應此次工業區內大停電，相關廠商暫停乙烯、丙烯和丁二烯進料，旗下的兩座輕裂廠包括新三輕和四輕已降載操作，後續將視狀況，再做處置。