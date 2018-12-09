【最新】雙城論壇韓國瑜婉拒參加　7名上海市府官員抵台「踩線」

更新時間: 2018/12/09 19:23 首次發稿時間: 2018/12/09 16:10

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對台北市長柯文哲擬邀請高雄市長當選人韓國瑜參加雙城論壇，韓國瑜9日下午指出，他無法出席預計20日舉行的雙城論壇。

準高雄市長韓國瑜表示，目前他重中之重的工作，是籌組高雄市政府的小內閣，以及市政的具體規劃，他將無法出席20日舉行的雙城論壇。

韓國瑜說，他非常肯定兩岸城市交流的活動，也預祝即將在台北市舉辦的雙城論壇能夠順利成功。

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北、上海雙城論壇即將在本月20日於台北登場，台北市長柯文哲將邀高雄市長當選人韓國瑜參加，準高市府新聞局長王淺秋今(9)日表示，「目前我們還沒收到邀請，如果收到邀請會評估」。

中央社引述柯文哲上午在台北受訪時說，將詢問高雄市長當選人韓國瑜是否有空參加雙城論壇，「我們會邀請他」。

韓國瑜今天沒有公開行程，王淺秋下午受訪說，昨韓國瑜跑行程時已回應媒體這個問題說，「如果收到邀請會評估、也預祝論壇成功。」她又說，「目前我們還沒收到邀請」。

另一方面，上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等7名上海市府官員所組成的「踩線團」，今（9)日中午飛抵台北。

對這趟踩線之旅，聯合報引述李文輝表示，主要就是和北市府交流，討論雙城論壇的內容，另外也看一下接下來安排的參訪場所，就是踩線。

報導指出，北市府大陸小組執行秘書饒慶鈺則說，今年雙城論壇的主題為循環經濟，因此踩線團除了會依照論壇子題進行參訪外，也會安排幾個柯市長任內的重要市政政策，包括西區翻轉的北門廣場、大稻埕等，同時將參訪公共住宅、市場改建、環保等。

據了解，踩線團一行人明（10)日上午將和市長柯文哲會面，雙方將洽談雙城論壇的相關細節。

對於20日的雙城論壇，外傳上海方面將派上海市委常委、常務副市長周波領銜出席。對此，饒慶鈺不願證實。