緋聞封口費文件首曝光　美眾院恐發動彈劾川普

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）自從美國民主黨在11月6日的期中選舉勝選後，推動彈劾川普行動的可能性日益升高​。

近日柯恩依川普指示、支付封口費的法庭文件首度曝光後，美國前總統尼克森的白宮律師狄恩（John Dean）評論說，國會如今除了著手展開彈劾川普的程序之外，已「別無選擇」。

多家美國媒體報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室當地時間7日晚上公布一項文件，內容寫道：正如柯恩坦言，他在代號『一號人物』（Individual-1）的協調及指示下，支付了兩筆款項給史托蜜丹尼爾絲(Stormy Daniels ​) 與凱倫麥克道格爾(Karen McDougal​)兩位女性。

這兩位女性在2016年美國總統大選前都曾宣稱，她們和川普發生過緋聞。

狄恩7日接受CNN節目「柏奈特有話大聲說」（Erin Burnett OutFront）訪問時說：「我認為今天曝光的文件讓事證更加完整，眾議院除了開始啟動彈劾程序外，恐怕別無選擇。」

狄恩說，「​柯恩的陳述內容，直接指向川普與此案的關連性。​」​​

Newsweek引述反川普的台裔眾議員劉雲平（​ Ted Lieu​)說，此文件顯示川普在競選總統時犯了兩項重罪(two felonies​)。

不過白宮一如以往對此表示，柯恩說謊，他的陳述內容毫無參考價值。

美國今年11月期中選舉前就有專家分析，一旦眾議院被民主黨控制，可能會發起彈劾川普案。但另有人指出，彈劾門檻相當高，幾乎不可能成功。因為就算眾院發起彈劾案，還需要共和黨掌控的參議院三分之二的贊成票，才能通過總統彈劾案。

美國總統川普前私人律師柯恩（ Michael Cohen）8月間就競選財務法等罪名與聯邦檢察官達成認罪協商，並坦承川普指示他付封口費予前花花公子女郎，讓川普正式捲入此案。

51歲的柯恩對逃稅等八項罪名坦承不諱，恐遭判4至5年有期徒刑，宣判日期預定在當地時間下周三也就是12月12日。