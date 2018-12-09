陳建仁：透過轉型正義重建社會信任　促轉會務必專業嚴謹

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）副總統陳建仁今（9）日前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，出席「2018世界人權日紀念活動」。他強調，轉型正義要做的是還原歷史真相並釐清責任歸屬，以期重建社會信任、弭平傷痕。他也期許促轉會堅持專業，以嚴謹的態度達成國家與人民所賦予的重大使命。

陳副總統致詞時表示，今（2018）年適逢世界人權宣言70周年，舉辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，特別具有意義。

促進轉型正義委員會繼10月初公告撤銷1,270位在威權統治時期遭受不當審判、羈押、判刑的白色恐怖政治案件受難者的不法刑事有罪判決後，今日進行第二波有罪判決撤銷公告。共有1,505位政治受難者辦理撤銷不法判決，27位原住民受難者的政治事件達成和解，以及處理五件相關補償及賠償的案件。

陳副總統提及10月初總統蔡英文曾向受難者及家屬們表達「讓你們久等了」。今日再度撤銷一千多位1951年至52年的政治受難者，他認為，撤銷的意義是解除多年來法律上「戴罪之身」的不公遭遇，在司法上回復人身清白，「雖然許多前輩已離世，等不到這光明的一天，但我們仍應當排除任何障礙，洗淨加諸於前輩名譽上的不義，抹除有罪的包袱。」

陳副總統指出，經過了幾十年的努力，政府終於通過《促進轉型正義條例》、成立了「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，也成立了國家人權博物館，希望能瞭解歷史真相，找到責任歸屬，促進社會融合並走向更光明燦爛的未來。

副總統指出，白色恐怖歷史在原住民的部落裡，始終是避談的禁忌。不僅是原住民受難者，在每一位受難者及家屬的心中，都有一個陰暗寒冷的角落，政府透過促轉條例，讓他們看見光明及溫暖，「我們應該要記取教訓，讓臺灣的未來，在人權、自由、民主、法治等發展的過程中越來越好。」

陳副總統強調，臺灣必須正視這一段不正義的歷史，轉型正義的工作不僅是平復司法不公判決，更要還原歷史真相，釐清責任歸屬，並透過歷史與人權的教育推廣工作，重建社會信任、弭平傷痕。

陳副總統也與現場貴賓一同進行「平復司法不公之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，並期許促轉會務必堅持專業，以嚴謹的態度達成國家與人民所賦予的重大使命，也期待未來的臺灣，每一個人都有瞭解真相的權利與機會，並讓和解從瞭解真相開始。