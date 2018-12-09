  1. 首頁
  2. 政治

陳建仁：透過轉型正義重建社會信任　促轉會務必專業嚴謹

副總統陳建仁9日出席2018世界人權日紀念活動，並進行平復司法不公之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/12/09 14:36
副總統陳建仁9日出席2018 世界人權日紀念活動暨平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式（照片來源：總統府提供）

副總統陳建仁9日出席2018 世界人權日紀念活動暨平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式（照片來源：總統府提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）副總統陳建仁今（9）日前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，出席「2018世界人權日紀念活動」。他強調，轉型正義要做的是還原歷史真相並釐清責任歸屬，以期重建社會信任、弭平傷痕。他也期許促轉會堅持專業，以嚴謹的態度達成國家與人民所賦予的重大使命。

陳副總統致詞時表示，今（2018）年適逢世界人權宣言70周年，舉辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，特別具有意義。

促進轉型正義委員會繼10月初公告撤銷1,270位在威權統治時期遭受不當審判、羈押、判刑的白色恐怖政治案件受難者的不法刑事有罪判決後，今日進行第二波有罪判決撤銷公告。共有1,505位政治受難者辦理撤銷不法判決，27位原住民受難者的政治事件達成和解，以及處理五件相關補償及賠償的案件。

陳副總統提及10月初總統蔡英文曾向受難者及家屬們表達「讓你們久等了」。今日再度撤銷一千多位1951年至52年的政治受難者，他認為，撤銷的意義是解除多年來法律上「戴罪之身」的不公遭遇，在司法上回復人身清白，「雖然許多前輩已離世，等不到這光明的一天，但我們仍應當排除任何障礙，洗淨加諸於前輩名譽上的不義，抹除有罪的包袱。」

陳副總統指出，經過了幾十年的努力，政府終於通過《促進轉型正義條例》、成立了「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，也成立了國家人權博物館，希望能瞭解歷史真相，找到責任歸屬，促進社會融合並走向更光明燦爛的未來。

副總統指出，白色恐怖歷史在原住民的部落裡，始終是避談的禁忌。不僅是原住民受難者，在每一位受難者及家屬的心中，都有一個陰暗寒冷的角落，政府透過促轉條例，讓他們看見光明及溫暖，「我們應該要記取教訓，讓臺灣的未來，在人權、自由、民主、法治等發展的過程中越來越好。」

陳副總統強調，臺灣必須正視這一段不正義的歷史，轉型正義的工作不僅是平復司法不公判決，更要還原歷史真相，釐清責任歸屬，並透過歷史與人權的教育推廣工作，重建社會信任、弭平傷痕。

陳副總統也與現場貴賓一同進行「平復司法不公之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，並期許促轉會務必堅持專業，以嚴謹的態度達成國家與人民所賦予的重大使命，也期待未來的臺灣，每一個人都有瞭解真相的權利與機會，並讓和解從瞭解真相開始。
轉型正義
促轉會
世界人權日
陳建仁
促轉條例

相關新聞

祖父楊逵冤罪獲撤銷 楊翠：總算等到了
祖父楊逵冤罪獲撤銷 楊翠：總算等到了
2018/12/08 18:50
轉型正義！促轉會將撤銷蔣介石時代1505名政治受害者有罪判決
轉型正義！促轉會將撤銷蔣介石時代1505名政治受害者有罪判決
2018/12/07 17:08
促科學交流　蔡英文：臺灣將更表現出色　回應國際學術社群
促科學交流　蔡英文：臺灣將更表現出色　回應國際學術社群
2018/11/13 13:17
建請蔡總統邀請諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛　再度訪台
建請蔡總統邀請諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛　再度訪台
2018/11/06 15:48
陳建仁：自行車是臺灣的驕傲
陳建仁：自行車是臺灣的驕傲
2018/10/31 16:59