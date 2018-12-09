對抗假消息社群平臺有責　行政院將修法　

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選舉期間，許多似是而非的假消息在社群網站上傳播，為加強網路不實訊息審核機制，行政院將修法，未來社群平臺業者遭檢舉後進行事實查核，經查證為假消息，業者須在限時內將假消息下架，否則將處以罰鍰。

中央社報導，行政院發言人Kolas Yotaka表示行政院將修正《數位傳播通訊法》，增列政府機關或檢舉人若發現有人於社群網站散播不實訊息，可要求社群平臺進行事實查核，若查證屬實，平臺業者須在時限內下架，否則將處以罰鍰。

自由時報則報導，行政院將在下週四（13）院會通過超過10項規範假消息的相關修法，包括《數位通訊傳播法》、《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》、《災害防救法》、《傳染病防治法》、《保險法》、《農業金融法》、《氣象法》等修法草案。

行政院去（2017）年11月提出《數位通訊傳播法》草案，目前正在立法院審查。Kolas指出，相關立法與修法的前提是不侵犯言論自由，除了希望網路發文者發布訊息前善盡查證的義務外，也要求社群平臺盡查證責任。

網路的普及使現代人生活更加方便，卻也造成不實訊息在你我的生活中流竄，衝擊社會秩序及國家安全。目前各國政府也越來越正視相關問題，提出反制假消息的相關法案或規定，包括德國、英國、法國等，多半是要求網路平臺負起訊息查證責任，並針對假消息採取適當措施。