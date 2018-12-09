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川普宣布：白宮幕僚長凱利年底辭職

凱利去年接下整飭白宮的任務，不過近幾個月來他將離開幕僚長職位的傳聞甚囂塵上

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/12/09 10:34
美國總統川普8日宣布，白宮幕僚長凱利（右）將在年底辭職（照片來源：美聯社提供）

美國總統川普8日宣布，白宮幕僚長凱利（右）將在年底辭職（照片來源：美聯社提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　綜合外電報導）美國總統川普週六（8）宣布，白宮幕僚長凱利（John F. Kelly）將在今年底辭職。紐約時報報導，這是川普總統為啟動2020年連任競選活動所進行的一連串核心幕僚人事調整。

凱利去年接下整飭白宮的任務，不過近幾個月來他將離開幕僚長職位的傳聞甚囂塵上。川普（Donald Trump）總統週六離開白宮赴費城觀賞陸海軍足球賽前向媒體表示，「約翰凱利將在今年底辭職。」他也表示凱利的繼任人選將在一兩天內宣布。

退役海軍陸戰隊將領凱利是川普總統任命的第一位國土安全部長，隨後轉任白宮幕僚長。然而近來凱利與川普總統的關係惡化，他的職位也跟著不保。

川普總統表示，「我非常感謝他（凱利）的服務」。

根據知情人士透露，川普總統屬意由副總統彭斯的現任幕僚長尼克艾爾斯（Nick Ayers）接替凱利的位置。

現年36歲的艾爾斯和凱利每週固定會加入川普總統與彭斯（Mike Pence）副總統的午餐聚會。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，艾爾斯原訂年底和家人一同回到喬治亞定居，因此只同意臨時接替凱利職務，直到明年春季川普總統找到替換人選為止。不過，川普總統不希望此任期內再更換幕僚長，因此正敦促艾爾斯接下幕僚長的職位。

紐時指出，若川普總統最終轉向他人，可能的人選包括財政部長姆努辛（Steven Mnuchin）、行政管理和預算局局長馬瓦尼（Mick Mulvaney），或是和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。
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白宮幕僚長
凱利

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