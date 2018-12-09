雙城論壇20日登場 柯文哲：將邀韓國瑜參加

雙城論壇20日將在台北登場，上海市台辦主任李文輝今天將來台處理前置事宜。台北市長柯文哲上午受訪時說，將詢問高雄市長當選人韓國瑜是否有空參加論壇，「我們會邀請他」。

李文輝與上海市台灣事務辦公室副主任李驍東等8名陸方官員，預定今天到11日來台處理雙城論壇前置事宜。

柯文哲出席台北馬拉松活動後受訪表示，他明天會在台北市政府和李文輝見面。

他指出，他一開始就定調，柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇；由於九合一選舉後，台灣政治版圖剛剛大變動，今年論壇將延續過去基礎，「不要做什麼奇奇怪怪的事」，會照往年慣例，先讓大家有信任與善意的交流，這個先建立比較重要。

對於他今年是否會再談兩岸一家親，柯文哲說，台灣常常被「九二共識」、「兩岸一家親」這種標籤限制住，標籤政治是台灣政治上很大的問題，「我倒覺得重點不在標籤，重點在內容」。

他表示，如果只有標籤，但論壇內容空洞，或是彼此沒有善意跟信任，那個標籤還是沒有用。

媒體詢問，這次論壇是否有「通關密語」。對此，柯文哲說，通關密語就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

至於是否希望對岸以上海市長層級來台北參加論壇，柯文哲指出，台北市府邀請函上，會邀上海市長來訪，不過「我去過上海就知道，上海市長還滿忙的」。