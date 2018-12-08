臺北馬拉松9日開跑　預估2.7萬人共襄盛舉

（臺灣英文新聞／生活組 臺北報導）2018臺北馬拉松將於明（9）日上午6時30分在市府廣場前盛大起跑，今年預估會有來自60個國家2萬7,000名國內外跑者共襄盛舉，也再度邀請亞洲數個城市的選手參賽，期盼透過城市馬拉松賽事，與各國強化交流。

臺北市政府體育局表示，臺北馬拉松近年積極與國際接軌，今年也再度邀請靜岡市、松山市、千葉縣、花卷市、遠野市、上海市、首爾市等亞洲城市代表及選手參賽、觀摩，期盼透過城市馬拉松賽事交流，讓更多國家看見臺灣，也讓國外跑者感受臺灣的熱情與活力。

體育局指出，臺北馬拉松近年進行多項變革，今年的活動將按照規範進行限時內的全線道路管制，除了確保確保跑者能更加安心地於賽道上展現實力外，也期盼藉此獲得國際田徑總會（International Association of Athletics Federations）的「銅標認證」，成為臺灣第一個取得國際田總認證的「市區馬拉松」。

而為了響應環保，臺北市政府今年也與國際綠色和平組織（Greenpeace）簽署合作備忘錄，共同推廣「綠色永續馬拉松」精神。

體育局提及，臺北馬拉松今年首度推出「環保跑者」概念，提供跑者依自身需求選擇是否領取紀念衫與完賽衣、推行秩序冊，以及完賽證無紙化等措施。此外，各補給站也設置自助專區，供自備水杯的跑者使用。終點站則將提供2萬5,000個環保杯供跑者使用，不再提供瓶裝水。

根據體育局，臺北馬拉松自1986年首次舉辦以來，逐漸成為臺北市在城市行銷及觀光宣傳的重要代表性活動之一。體育局也表示，希望透過馬拉松讓臺北走入國際，讓世界看見臺北，進而吸引更多的國際菁英跑者來臺參賽。

臺北市政府交通大隊則公告，北市府將於9日清晨5時至下午1時實施交通管制，影響路段包括市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及大直橋至南湖大橋間之基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

► 為配合2018臺北馬拉松，臺北市政府交通大隊將於9日進行交通管制（照片來源：臺北市政府提供）