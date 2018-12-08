祖父楊逵冤罪獲撤銷 楊翠：總算等到了

因具名撰寫「和平宣言」而遭入獄的作家楊逵，名列促轉會第二波撤銷有罪判決名單。楊逵的孫女、促轉會代理主委楊翠說，遲來的儀式對第二代而言意義重大，總算等到了，「可以和自己和解」。

國家人權館、促進轉型正義委員會明天合辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨2018年世界人權日紀念活動」，公告撤銷白色恐怖受害者的罪名。繼10月公告第一波1270人名單之後，這次第二波將公告1505人。

楊翠目前代理促轉會主委，任內公告司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷，其中就包括自己的祖父楊逵。她受訪時說，1945年戰後開始，楊逵對國民黨政權的批判不曾間斷，1949年，楊逵和一些朋友組織文化界聯誼會，不分外省人和本省人，希望以文化的力量，促成政治的改革與社會的和平。

楊翠說，這些人草擬了一份「和平宣言」，由楊逵具名，油印20幾份，寄給關心的朋友，宣言的訴求包括還政於民、釋放政治犯、打破經濟不平等、實施地方自治等，但卻被當時的台灣省政府主席陳誠指為「台中有共產黨的第五縱隊，要把這種人送去填海。」和平宣言短短600多字，為楊逵換來12年的牢獄之災。

儘管已經是超過半個世紀以前的事情了，明天促轉會的儀式，對楊家人、特別是對第二代來說，仍具有重大的意義。楊翠說，對楊逵的五個子女來說，他們從小背負著父親是有罪之身的標籤，面對親友走避、貧窮困頓、恐懼等狀況，細細節節都成為傷痛的回憶，纏繞著他們到80幾歲。

楊翠以自己的父親楊建為例，1949年才13歲的楊建，經常遇到有人來家裡搬東西，有一次來搬東西的人，還順手拿走了牆上的鋼筆，而那鋼筆是楊逵要送給兒子楊建的禮物。

楊翠說，楊家第二代當時那幾年過得很苦，難免會覺得都是父親楊逵的錯，「不管你有冤沒冤，我們很冤。」明天的儀式雖然是形式上的，但楊家第二代會覺得「總算等到了」，明白父親其實沒有錯。

楊翠也說，政治受難者的家屬其實早就和台灣社會和解了，但最難和解的其實是自己，這遲來的儀式，也是讓楊家第二代在人生的最後這幾年，「可以和自己和解」。

楊逵原名楊貴，積極參與社會運動，作品關照並批判現實，1934年以「送報伕」入選東京「文學評論」，成為首位成功進軍日本文壇的台灣作家，知名作品包括「鵝媽媽出嫁」、「壓不扁的玫瑰花」等。