TK SEAFOOD & STEAK 熟成爐烤技術再升級

位於台北東區 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居內的 TK SEAFOOD & STEAK，主廚 Louis 江潘維在本季將其最擅長的熟成、爐烤技術領域再升級，除了頂級牛排，台灣櫻桃鴨、午仔魚一夜干都上桌，搭配自家農場每日現採蔬果料理，再點綴甜蜜元素，全新推出令人驚豔的創意新菜。此外，特別規劃商業午間系列菜單，NT$950+10%起就能吃到包含美國穀飼頂級肋眼菲力牛排、前菜或湯品及甜點的套餐。TK SEAFOOD & STEAK 裝潢風格融合古典與現代，復古中帶有時髦氛圍，挑高三層樓，陽光自大片落地窗盡情灑落，帶來通透明亮的感受，八盞奧地利水晶燈及義大利仿舊巧拼磚構築而成華美空間，洗鍊高端與細膩內斂之美盡情展現，奢華極致的五感饗宴就此上演。

頂級肋眼菲力牛排 商業午餐NT$950+10% 起

商業午餐系列菜色以「美國穀飼頂級肋眼菲力牛排」揭開序幕，特選美國PRIME等級牛肉，以鎮店之寶西班牙國寶級烤箱 JOSPER 炭烤，在中心點直火烤至外部香脆、內裡三分熟後直接上盤，多汁的肋眼菲力碳香迷人、外酥內嫩又不失嚼勁，搭配美國蘆筍、烤大蒜及馬鈴薯泥讓人大呼過癮；「燉牛尾洋蔥湯、豆腐乳起士餃」則是份量感十足的風味湯品，燉煮六小時的牛尾肉及牛大骨鮮美濃郁，加入以小火慢炒焦化的洋蔥膏攪拌，點綴自製蛋黃麵皮起士餃，中西合璧的內餡為豆腐乳及Ricotta起司聯手交織，上寬下尖的造型在咖啡杯中輕盈浮動，仿若一盅古典畫作；甜點「肉桂蘋果塔、白蘭地奶油」切片蘋果以香煎過的焦糖及奶油包覆，呈球狀置放在酥皮層塔上，沾附些許覆盆莓果醬或白蘭地奶油，甜蜜度再升級。

搶眼海鮮前菜攻佔手機鏡頭 爐烤鴨肝 華麗滿分

搶眼的「北海道馬糞海膽、冰滴海鮮澄清凍、青蔥脆片、酸奶」將鱸魚、蝦頭及番茄燉煮為湯底，冷凍後再以冰滴方式，讓精華自然沈澱分離，點點滴滴緩緩形成透明澄清的海鮮凍，濃厚的香氣及鮮甜的馬糞海膽滋味在味蕾間縈繞，再以青蔥西谷米脆片、葡萄柚丁及白色酸奶點綴，口感爽脆又滑順，鮮豔繽紛的視覺效果，一拍就能攻佔Instagram；「乾煎北海道鮮干貝、煙燻番茄醬、法式青醬」北海道鮮干貝一次搭配兩種醬汁：煙燻番茄醬以JOSPER烤箱燻烤過後的小聖女、牛番茄，加上紅蘿蔔及洋蔥煮爛打泥製成，滋味健康鮮甜又帶有獨特煙燻香氣；而法式青醬的與眾不同之處，在於加入滑順濕潤的自製Ricotta起司，牛奶香氣清爽，最後點綴爐烤義式培根片，增加整體油脂性，酥脆的口感讓層次豐富度再上層樓；爐烤技術的最新代表

作「爐烤鴨肝、布里歐麵包、龍眼風味鴨肉汁」不容錯過，主廚獨具創意將加拿大鴨肝以直火方式爐烤，讓鴨肝豐富油脂自然滴落在木炭上，帶來自然形成的原始燻香，搭配外酥內軟的布里歐麵包恰到好處，淋上鴨骨、龍眼肉及紅酒製成的醬汁，最後撒上堅果增加厚實口感，華麗度瞬間滿分。

熟成 鴨胸 午仔魚一夜干 加入甜蜜元素戀戀不忘

除了牛排，鴨胸、午仔魚一夜干都是盡展主廚熟成技術功力之作，此季特別加入甜蜜元素，滋味清爽，唇齒留香。「14天乾式熟成宜蘭櫻桃鴨胸與蜂蜜咖啡、爐烤大蘆筍、水田芥、烤柑橘」將2.5~3KG的帶骨宜蘭櫻桃鴨經過14天的低溫熟成，讓肉質更芳香濃郁、鮮嫩多汁，香煎過程中創意沾附蜂蜜咖啡，散發淡淡蜜香及咖啡香，最後以柑橘水田芥增加其口味豐富度；「爐烤屏東枋寮午仔魚一夜干、水果酸甜醬」則將價值不菲的午仔魚以明亮手法詮釋，富含油脂的午仔魚去骨成片後，以鹽、糖醃漬再風乾一夜，獨家以JOSPER烤箱高溫燻烤至表皮酥脆，肉質卻依然細嫩多汁、鮮美香甜。全新搭配以凱特芒果、香菜、白酒、辣椒、醋製成的醬汁，甜中帶酸，吃過就戀戀不忘！