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咖啡音樂會湧萬人　陳其邁：自己也嚇一跳

陳其邁8日在高雄駁二舉辦「感謝有您」咖啡音樂會，也演唱兩首歌獻給現場及收看直播的邁粉

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/12/08 17:12
陳其邁8日在高雄駁二特區請粉絲喝咖啡，感謝支持者相挺，吸引約萬名「邁粉」到場（照片來源：中央社提供）

陳其邁8日在高雄駁二特區請粉絲喝咖啡，感謝支持者相挺，吸引約萬名「邁粉」到場（照片來源：中央社提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）前民主進步黨高雄市長參選人陳其邁今（8）日在高雄駁二特區舉辦「感謝有您」咖啡音樂會，除了獻唱兩首歌給現場及收看直播的「邁粉」外，也表示選舉已經結束，未來將更努力到人民的心裡。

陳其邁雖然敗選，但人氣不減，原本5日在直播中表示要請1,000名粉絲喝咖啡，未料報名人數破表，光是網路報名就有9,967人，咖啡會最後索性改成戶外音樂會，並邀請在地樂團表演。

陳其邁在抵達音樂會會場時接受媒體聯訪，對這麼多人共襄盛舉，甚至有邁粉一大早就來到會場，「自己也嚇一跳」。

被問到下一步怎麼走，陳其邁強調，「高雄是我一生懸命的地方」，目前選後還在沈澱，自我反省檢討中，各界不用想太多，「大家在高雄街頭會常常碰到我。」

隨後在臺上，陳其邁除了演唱「紅豆」及安可曲「Take On Me」獻給邁粉之外，也感性表示自己的下一步應該是「通往你心裡的路」，「面對民主，我們要更謙卑，面對選舉，我們要更包容；我的人生待在高雄已經有快50年的時間，對我們這座偉大的城市，其邁會更謙卑地努力。」

音樂會場面溫馨感人，有幾位婆婆媽媽粉絲也因不捨陳其邁而落淚，陳其邁除了獻上擁抱安慰之外，也表示選舉已經結束了，今天過後大家就別再哭了。
陳其邁
「感謝有您」咖啡音樂會
高雄
民進黨

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