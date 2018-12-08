臺英簽署鐵道合作備忘錄　英經典蒸汽火車頭鳴笛見證

（臺灣英文新聞／藝文組 臺北報導）臺糖公司與一家英國鐵道公司今（8）日在嘉義蒜頭糖廠簽署鐵道合作備忘錄，未來雙方將強化鐵路文化的保存與交流。

2018糖業文化節第二波活動「臺英鐵道文化交流暨嘉年華會」今日登場，臺糖公司特地向英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（Welshpool & Llanfair Light Railway, W&LLR）商借屆齡72歲的「Dougal蒸汽火車頭」來臺，並與臺糖的德馬機車頭及650號蒸汽機車頭一同鳴笛亮相，讓現場鐵道迷歎為觀止。

臺糖董事長黃育徵也與威爾普蘭菲爾鐵道公司秘書長麥瑞禮（Michael Reilly）代表雙方簽署姊妹鐵道合作備忘錄，未來雙方將強化交流鐵路文化的保存經驗，共同維護及傳承鐵路文化遺產。

► 臺糖公司董事長黃育徵（左）8日與英國威爾普蘭菲爾鐵道公司秘書長麥瑞禮簽署鐵道合作備忘錄（照片來源：中央社提供）

臺糖表示，本次活動緣於威爾普蘭菲爾鐵道公司擁有一輛臺糖的德馬175火車頭，且該公司火車頭運行的軌距與糖鐵五分車一樣同為762毫米，遂牽起雙方窄軌鐵道交流情誼。

臺糖指出，由於雙方對於鐵路文化遺產皆有濃厚的興趣，希望透過其保護、保存、管理及永續利用的交流分享，增加雙方保護此文化遺產的經驗。

臺糖也指出，本次將英國「Dougal蒸汽火車頭」運送來臺的壯舉，是透過威爾普蘭菲爾鐵道公司秘書長麥瑞禮等人的協助，才讓火車頭飄洋過海抵達臺灣。

今日活動現場也播放威爾普蘭菲爾鐵道公司主席克魯斯（Steve Clews）拍攝的祝福影片，以及鐵道迷製作的「英國Dougal蒸汽火車頭」來臺紀錄片。

臺糖提及，臺英鐵道文化交流暨嘉年華會將持續到明（9）日，糖業文化節於下周末（15至16日）將移師至雲林虎尾糖廠，盛大舉行「虎尾製糖慶典」，歡迎民眾前來深度體驗糖業文化及製糖歷史。