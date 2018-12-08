90人移工宿舍竟擠133人 監察院糾正勞動部等公部門

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）近來多起外籍移工宿舍大火案件造成無可挽回悲劇，監委王幼玲、王美玉就此問題進行調查，在查察13處移工宿舍後，發現無一家完全符規定，更有只能居住90人的宿舍擠了133人，監察院12月5日發佈調查報告，就外籍移工在臺住宿安全以及生活照顧等議題，糾正勞動部、內政部營建署以及消防署，並請行政院督促改進。

監委王幼玲、王美玉在調查本案期間，通知當地勞政、消防及建管單位，不預警進行了13處(含漁船一處)移工宿舍的查察，發現無一家完全合於規定。

部分廠住合一的移工宿舍髒亂不堪，而且消防及建築安全堪慮；亦有只能居住90人的宿舍擠了133人，移工居住空間窄小如鴿子籠。

勞政、消防及建管單位未能掌握廠住合一的移工宿舍，進行風險管理，消防及建管沒有針對移工宿舍專案檢查，沒有建置檢查資料；勞動部未曾因外籍勞工住宿違反建築及消防規定而廢止許可，足見相關機關怠忽職守，致外籍勞工住在違建或消防建管不合格宿舍或工廠，釀成災害死傷迭有所聞，嚴重違反人權保障及經濟社會文化權利國際公約規定。

監委也表示，桃園市敬鵬工廠大火燒死2名外籍移工後，勞動部與有關單位執行聯合稽查，訪查不合格比率高達8成，對照本案實地履勘發現，無一家完全合於規定，但勞動部未曾有因外籍移工住宿違反建築及消防規定而廢止許可之例，足證該部對外籍移工居住環境安全未盡把關之責，亦未積極督促地方政府強化並保障外籍勞工權益，核有怠失。