(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)赴日工作最新消息。日本國會在今（8）晨正式通過入出境管理法修正案，加強迎接外國人才赴日發展。

日本《產經新聞》報導，日本參議院院會，於今日清晨通過了入出境管理法修正案，幫助人手不夠的產業，引進外國人才，並預計在明（2019）年4月正式上路。

不過，本法案遭到在野黨批評，甚至提出一連串不信任案，試圖杯葛議程。

根據報導，昨日，在野黨對參院法務委員會主席橫山信一，以及農林水產委員會主席堂故茂，提出解職案，但不敵執政黨自民黨等之反對，遭到否決。

《產經新聞》報導，在野黨接著對法務大臣山下貴司，提出問則決議案。所謂的問則決議案，是參議院要求特定官員反省，或負起政治責任時，可進行的提案。根據日本憲法，只有衆議院可以提出不信任案，因此我們可將問則決議案，視為無強制力的不信任案。

之後，法務大臣的問則決議案，也當然遭否決，但在野黨仍不死心，這次直接對首相安倍晉三，提出問則決議案，但還是在昨日深夜被否決。最後到今日清晨，法案才終於正式通過。

《日本經濟新聞》報導，本次入出境管理法最大的特色，在於「特定技能1號」和「特定技能2號」。

報導介紹，進行最長5年訓練，或是通過技能及日語能力測驗者，可得到「特定技能1號」居留資格，最多能在日本待5年，但不准攜家帶眷。

若通過更高等級的考試，日本政府將給與「特定技能2號」居留資格，每1年到3年可延長一次，無最多限制次數，因此若不斷獲准延長，將能事實上永久居留日本，還可以攜家帶眷。

另外，《日本經濟新聞》報導，日本政府除了計劃設立窗口，協助外國人學習日語及適應在日本生活外，還會將現屬法務省的「入境管理局」（入国管理局）升級成「入出境居留管理廳」（出入国在留管理庁）。

《NHK》報導，日本商界大老，紛紛對國會通過此法案，表示歡迎。

日本最大商界機構經團聯會長中西宏明強調，日本商界保證，必定對外國人提供合適的聘用及勞動條件，創造兩者共同生活的社會。

主要為中小企業參與的日本商工會議所會長三村明，也向《NHK》表示，現在日本中小企業陷入嚴重人力不足困境，因此期待在新制下，能更順利迎接外國人才。

不過，主要為企業家個人參與的經濟同友會代表幹事小林喜光，則對國會未討論外國人才人數、需要的技術水準、職業種類等關鍵部分，感到遺憾，並希望之後能加強討論相關事項。

世界對日本的印象，往往是其相對封閉的移民政策，因此這次日本國會通過入境管理法修正案，也引起許多歐美媒體關注。

例如《紐約時報》介紹，日本其實一直以來，就有對外國人在日本就業開後門，例如給與巴西和秘魯的日裔人士工作簽證，或者是讓東南亞民衆，用所謂技能實習生的身份入境。

日本國會通過入境管理法修正案 加強接納外國人才赴日就業