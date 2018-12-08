臺歐盟經貿對話比利時開議　促進雙方投資達共識

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）第30屆臺歐盟經貿對話會議於週三（5）在比利時布魯塞爾舉行，雙方就促進有機農產品貿易及保護智慧財產權等經貿議題達成共識，我國也再次呼籲雙方洽簽臺歐盟雙邊投資協定，以利雙方企業創造更有保障及自由化的投資環境。

此次臺歐盟經貿對話會議由歐盟執行委員會貿易總署（DG TRADE）副總署長Helena Konig及經濟部次長王美花共同主持。我方出席會議人員還包括國際貿易局、能源局，以及農委會動植物防疫檢疫局等官員。

根據經濟部新聞稿，歐方極為重視臺歐盟之農產品貿易，針對歐方關切我國《有機農業促進法》通過後，是否對歐盟有機產品輸臺造成影響一事，雙方經溝通後，同意加強有機農產品認證機構的合作，以促進雙方有機產品貿易。

我方代表則在會議中強調推動雙邊投資對促進經濟成長及創造就業之重要性，並籲請歐方持續進行洽簽臺歐盟雙邊投資協定（BIA）的內部程序，期盼透過該協定的洽簽，為臺歐雙方企業創造更有保障及自由化的投資環境。對此，歐方則表示支持營造有利促進雙方投資之政策環境。

此外，臺歐盟就保護智慧財產權保護之對話成效良好，雙方也訂於明（2019）年3月在臺北針對地理標示舉行研討會，探討加強對地理標示保護之重要性。

歐方也表示，WTO改革是歐盟當前貿易政策議程最優先之工作，歐方樂見我方在WTO改革做出貢獻，並期待與我方就相關議題加強合作。

經濟部表示，我國代表團於訪歐期間也與歐方就舉行明年度產業對話會議及產業聚落交流交換意見。雙方同意透過該等產業政策對話及產業聚落交流的方式，共同營造有利產業合作發展等政策環境，並促進雙方中小企業及產業聚落的國際化發展與技術鏈結。

經濟部指出，我國規劃於明年3月組團出席在法國里昂舉辦的全球工業展，並將於該展覽期間與歐方舉行產業聚落交流活動。臺歐雙方也規劃於明年6月在布魯塞爾辦理第五屆臺歐盟產業對話會議。

歐盟為我國第五大貿易夥伴，僅次於中國大陸、東協、美國、日本，並為我國外人投資最主要來源。經濟部表示，經濟部與歐盟主要會員國定期舉辦經貿對話會議，透過該等經貿平臺，協助解決雙方關切之經貿議題，並推動雙方產業交流合作，為臺歐盟建立更實質的經貿合作關係。