華為如特洛伊木馬侵台？ NCC：已立法禁用中國製設備

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）華為（Huawei）公主、財務長孟晚舟在加拿大被捕事件，使華為之國安疑慮再度成為國際焦點。針對外媒報導，華為已將魔掌伸入台灣，國家通訊傳播委員會（NCC）予以駁斥，稱台灣早就立法禁用中國製設備。

國家利益（The National Interest）以「華為：進入台灣的特洛伊木馬？」（Huawei: A Trojan Horse Inside Taiwan?）為題，刊出了一篇報導，引述台灣資安專家廖彥棻（Kitsch Liao）言論，指華為已在台灣設後門，對台灣通訊構成具有間諜與破壞功能的雙重威脅。

據報導，華為今年4月才在台北三創開設了首間體驗店，行銷活動一波接著一波。事實上，這個有著中共解放軍背景的中國資通訊供應商，已於2005年藉香港分公司在台灣設辦公室，雖於10個月後就遭勒令關閉，華為設備卻已深入台灣通信業者的服務網絡，此事2012年即已遭到披露。2013年，國安局公布的資料也顯示，連調查局與總統府內部網絡都有使用華為網卡。

廖彥棻透露，只要在駭客愛用的Shodan搜索引擎上輸入Huawei與TW，就能發現台灣充斥著華為設備。他呼籲政府、承包商都應嚴格管制個人設備，不得使用中國製產品，國安單位也應加快腳步，公布相關情資，提高台灣人民的警覺心。

中央社報導，針對此一國安疑慮，NCC發言人翁柏宗表示，台灣法規早已禁止使用中國製設備。他指出，行動寬頻業務管理規則第43條規定，「主管機關就系統建設計畫為准駁決定時，應配合有關機關之國家安全考量辦理」。這意味著NCC在審核電信業者系統架設許可時，就不會允許使用中國製設備，不僅華為，其他中國商也不行，因此並無由此衍生的國安疑慮。