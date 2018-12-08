(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，美國高官表示，華為全球財務長孟晚舟遭逮捕一事，並不會影響到談判。

日本《時事通信》報導，美國國家經濟委員會主席於當地時間昨（7）日，表示孟晚舟被加拿大警方逮捕，目前應該不至於影響美中貿易談判。

然而，部分媒體卻不這麼認為，並警告美中貿易戰，恐因此升溫。

《紐約時報》引述專家分析，表示美加的行為，可能被部分中國官員，解讀成美國部分民族主義者，希望毀掉美中貿易談判的結果。

此外，報導還指出，雖然中國許多企業，都有與伊朗交易，但它們大多遵守美國制裁規定，因此報導猜測，孟晩舟被逮，可能是因為華為涉嫌將美國關鍵技術，外流到伊朗。

《紐約時報》引述一為前司法部官員説法，表示孟晩舟被逮捕，是因為華為在未得到美國授權下，擅自將某些物品出口至伊朗，而美國FBI及聯邦檢察官，其實早在2010年，便開始調查華為高層。

《華盛頓郵報》則介紹學者説法，表示雖然中國高層了解，美國的司法和外交部門，是兩個分離運作的體系，但一般民衆恐無此概念，並對孟晩舟遭逮捕一事，感到憤怒。

學者分析，中國高層應該會試圖維持和美國的貿易對話，但中國民衆的怒火，很可能會影響政府的政策。另一位專家則提到，雖然中國政府一直相當慎重處理美中貿易戰，但局勢也可能快速惡化。

美國：華為CFO被逮不影響美中貿易談判