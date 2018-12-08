陪伴新住民一同成長 澎湖縣獲內政部優等評鑑

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部長徐國勇11月29日部務會報頒獎表揚106年度新住民照顧服務績效成果考核13個優等的地方政府。澎湖縣政策長期關懷縣內新住民，以「培力新住民，照顧新二代」為主要服務方針，獲得內政部評鑑優等。

澎湖縣府社會處成立新住民家庭服務中心以關懷訪視及諮詢服務、個案管理服務、個人與家庭服務方案、培力通譯及志工人力等服務，協助新住民瞭解在地資源功能與使用方式，增加新住民融入在台生活文化。

而實務輔導過程中，看見新住民家庭需求已因生命週期階段改變有所不同，從個人需求轉向社區融入、回饋之階段，並於105年至107年間陸續於五鄉一市設置「新住民整合型社區服務據點」，已完成六處據點以並將服務項目輸送至各社區，藉此在社區內發掘新住民個案提供適切轉介服務、培力新住民個人能力，社區內增加多元文化互動性服務方案，以增加新住民家庭與社區民眾的互動性，更讓新住民能認同澎湖的土地產生歸屬感。

另外，新住民輔導也逐漸走向行銷、互動及在地文化的脈絡服務，發行新住民家庭MV專輯「你好!新家鄉」、「十年回顧．看見優勢」新住民女性成長展覽、新住民「風箏野餐家庭日」、「伴．桌」新住民家庭美食交流等多元化社會福利服務，走出屬於在地新住民特色服務，亦讓社區民眾看見新住民家庭優勢。