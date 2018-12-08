「娘在的地方」五感共學 中華醫大關懷新住民扎根幸福

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中華醫事科技大學實踐大學社會責任（USR）計畫關懷新住民的文化適應與生活，舉辦「娘在的地方」五感共學體驗活動，邀請南關線的外籍配偶及子女以烹煮家鄉美食的方式進行異國飲食文化交流及聯誼，參加的新住民們一邊煮著家鄉的美食、一邊憶起遠方的家人，內心有滿滿的感動。

中華醫大USR計畫在鄰近的仁德、歸仁、關廟、龍崎等區推動「南關線健康幸福扎根」執行計畫，內容除了老人關懷、健康促進、親子共學等輔導，「娘在的地方」五感共學體驗活動週日在龍崎國小登場，由中華醫大副校長孫逸民、護理學院院長謝政蓉、龍崎區永續關懷協會理事長余奕靖共同主持開幕式，遠嫁來台的印尼籍曾雪娟、李麗娜聯手做了薑黃飯與炸雞、辣椒蛋、雞肉椰奶湯、QQ椰奶甜點等8道家鄉菜與大家交流。

泰國籍的郭珮琪則是煮了拿手的泰式酸辣湯和打拋豬肉；來自大陸廣東的劉金秋以養生煲湯和鮭魚豆腐煲家鄉美食特色；越南來的阮氏絹、阮明書、黎氏梅草則回憶在越出娘家媽媽拿手的涼拌雞肉絲、越南春捲、假蒟醬料理、香蕉花炒肉絲、雞跑不掉等美食展現廚藝。

除了這些異國料理，華醫餐旅系系主任黃裕文也帶領系上越南籍學生到場交流，並烹煮台式料理參與美食共學。看著滿桌的家鄉味，李麗娜、黎氏梅草等人一邊介紹料理特色，一邊想念遠方的家人，7位新住民透過美食交流成為好姐妹，還自封7仙女，相約互相照顧維繫情誼。

新住民特別製作家鄉美食參加活動（圖片：中華醫事科技大學）