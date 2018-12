瘋狂亞洲富豪女主角 44年來首位金球影后提名亞裔女星

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)有奧斯卡風向球之稱的金球獎於6日公布第76屆入圍名單,台裔女星吳恬敏以「瘋狂亞洲富豪」一片獲音樂喜劇類最佳女主角提名,成為44年來首位獲此獎項提名的亞裔女星,她聞訊後表示,整個人「處在驚嚇狀態」。

今年36歲的吳恬敏(Constance Wu),父母皆為台灣人,她2006年開始拍攝電視、電影作品,卻多為次要角色,直到2015年憑藉影集「菜鳥新移民」(Fresh Off the Boat)一炮而紅,今年更以「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中自信聰穎、尊重傳統卻不囿於傳統的新時代女性角色,榮獲提名。

吳恬敏得知喜訊後難掩興奮錯愕,她6日推文表示,「我整個欣喜若狂,但也驚嚇不已!」她對娛樂媒體ET表示,「從沒看過亞裔美籍女子獲此提名,所以不覺得會發生在我身上。」

What a morning to have had my phone on Do Not Disturb Mode till now... I’m ecstatic but also in shock! Thank you @goldenglobes !!!