瘋狂亞洲富豪女主角 44年來首位金球影后提名亞裔女星

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有奧斯卡風向球之稱的金球獎於6日公布第76屆入圍名單，台裔女星吳恬敏以「瘋狂亞洲富豪」一片獲音樂喜劇類最佳女主角提名，成為44年來首位獲此獎項提名的亞裔女星，她聞訊後表示，整個人「處在驚嚇狀態」。

今年36歲的吳恬敏（Constance Wu），父母皆為台灣人，她2006年開始拍攝電視、電影作品，卻多為次要角色，直到2015年憑藉影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）一炮而紅，今年更以「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）中自信聰穎、尊重傳統卻不囿於傳統的新時代女性角色，榮獲提名。

吳恬敏得知喜訊後難掩興奮錯愕，她6日推文表示，「我整個欣喜若狂，但也驚嚇不已！」她對娛樂媒體ET表示，「從沒看過亞裔美籍女子獲此提名，所以不覺得會發生在我身上。」

What a morning to have had my phone on Do Not Disturb Mode till now... I’m ecstatic but also in shock! Thank you @goldenglobes !!! — Constance Wu (@ConstanceWu) December 6, 2018

BBC報導，這是繼1974年Yvonne Elliman（母親為日本人）以「萬世巨星」 （Jesus Christ Superstar）一片獲音樂喜劇類最佳女主角提名後，再有亞裔血統女星獲此殊榮。

「瘋狂亞洲富豪」是25年來首部全為亞洲卡司的好萊塢電影，該片亦獲音樂喜劇類最佳影片提名。自今年8月首映以來，已在全球開出2億3,800萬美元的亮麗票房。