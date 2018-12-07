雞蛋革命成功！台推非籠飼雞蛋　超商賣場皆買得到

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣仿效歐盟作法推動「非籠飼雞蛋」已獲賣場支持，生蛋或熟食皆吃得到非籠飼雞下的蛋。

中央社報導，台灣動物社會研究會今（7）日宣布，台灣學習歐盟作法推動「非籠飼雞蛋」已獲賣場支持，不只販售的生蛋，包括賣場製的熟食、茶葉蛋都吃得到非籠飼雞下的蛋。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏說明，歐盟基於動物福利與食品安全息息相關，持續革新生產方式；其中「非籠飼雞蛋」就是一個讓產業革新、動物福利與食安三贏的政策。

陳玉敏說明，國內知名通路如家樂福等願意配合推動「非籠飼雞蛋」擴展到熟食產品，包含便當、茶葉蛋都採用，品項非常多；而且茶葉蛋1顆新台幣10元，跟一般連鎖通路售價相比，並沒有比較貴。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，目前台灣9成飼養蛋雞的方式還是「格子籠」。飼養者將2到4隻產蛋母雞養在約A4紙張大小的格子籠裡，吃喝拉撒都在籠內。母雞除了互相踩踏，多數一輩子不曾走到地面，也無法張開翅膀梳理羽翼，活得十分痛苦。

農委會畜牧處副處長王忠恕已推動非籠飼雞蛋政策多年，他表示，初期農民只能自產自銷，單打獨鬥、做不大，因為市場、產業間沒有整合，現在有主力通路作為銷售平台，農民可以專心做好生產，未來優良的農產品才能增產、做大，農民也能增加收入。