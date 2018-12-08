原創基地節串連在地文化　藝術讓生活有「溫度」搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2018原創基地節以「溫度」為題邀請14組藝術家、設計師、及44個手作品牌合作開展，創作連結在地經驗，產品則使用在地食材，展覽已於松山文創園區盛大登場，讓我們一起搶先看看部分精彩作品吧！

2018原創基地節主展區於4號倉庫與14組當代藝術家及設計師、表演團隊共同詮釋主題「溫度」，從島嶼、土地、信仰、以及手釀出發，獲邀的14組設計師使用不同媒材，作品多元且各具特色，包含方序中透過兒時在屏東外婆家的後院，幫忙晾曬衣物的日常生活記憶，並攜手3位影像工作者共同製作的大型裝置「記憶拼圖 NO.2」；地衣荒物帶來的「荒燼之丘」，從陶藝家張膺康柴燒製陶的過程中擷取靈感，展現柴燒將盡，而樸華誕生的片刻。



方序中與台日3位影像工作者創作「記憶拼圖 NO.2」，五顏六色的影像，透過冰冷的機器投射到純白衣服海上，黑絨布底會吸光，讓白色衣物更有立體感，他們留下各自的記憶片段，試圖喚起觀眾自己深埋的記憶。（左起：楊雅淳、方序中、吳仲倫、藤田智也）（圖/台灣英文新聞）

台灣知名設計師方序中曾幫今年金馬獎設計主視覺並廣獲好評，他表示，小時候時常幫外公外婆曬衣服，陽光曬在衣服上的場景讓他印象深刻，如今已經很少出現，也很少有如此的空地跟機會可以和家人一起曬衣服，因此，藉由作品他想像陽光灑在衣服上，如同裝置中的影像投射到純白衣物上。

方序中說明，這次特別邀請來自日本攝影師藤田智也（Tomoya Fujii）、台灣知名導演吳仲倫、及台灣攝影師楊雅淳一起創作，藉由不同的生活背景產生豐富的不協調性，並各自詮釋對於「曬衣服」的想像，各自從時間，顏色，及紀錄出發，當記憶跟想表達的訊息連結在一起，似乎就變得不冰冷了。



設計師們歡迎大家拿起曬衣竿，拼湊不同的投影畫面（圖/台灣英文新聞）

方序中強調，希望大家到展場時，可以實際拿起曬衣竿或動手移動衣物，拼湊出自己想要看到的模樣跟形狀，因為記憶需要自己去拼湊，故事需要自己去找尋，當在觀看的時候，可以去思考個人的生活環境，想想周遭親人朋友，重新產生連結跟關係。



「2018好家在台灣」市集（圖/台灣英文新聞）

5號倉庫子展區的「2018好家在台灣」市集也很值得一逛，聚集44個品牌共同參與，包含隱身淡水山區的知名咖啡店家「石牆仔內」、屏東品牌「洄游鰻」帶來的特製鰻魚滷肉飯、有機美味果醬「好食光」等。

展覽自即日起至16日止，除了靜態展覽外，也規劃多場音樂會及表演，包含拍謝少年、VOX玩聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團等，更多詳情請上官網或栓查詢，現在讓我們一起來看看精彩作品吧！

五號倉庫Ｘ創作從溫度出發



以啤酒、醬油、可可等3種發酵食品為題，透過禾餘麥酒的陳相全、土生土長的顧瑋等達人引路，帶領巧偶花藝的林哲瑋、溫度物所的Isaac和Wayne、魏琪（Miki），在實地走訪產地和釀造工坊後的創作「通往」（The Passage）（圖/主辦單位）



蔡佳葳的作品「香環咒」在高雄老製香廠手工打造的香環上，一字一句地寫上經文，將人的心神與香、書寫同時沉澱，進入禪靜的空間。（圖/台灣英文新聞）



蔡佳葳作品「香環咒」近看（圖/台灣英文新聞）

四號倉庫Ｘ溫度與厚度兼具的職人品牌



現場照片（圖/台灣英文新聞）



石牆仔內及溫度物所（圖/台灣英文新聞）



「洄游鰻」特製鰻魚滷肉飯入口即化（圖/台灣英文新聞）



「好食光」販售多種口味果醬（圖/台灣英文新聞）



四號倉庫「2018好家在台灣」（圖/台灣英文新聞）



四號倉庫現場照片（圖/台灣英文新聞）



現場照片（圖/台灣英文新聞）