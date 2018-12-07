本週發行量加權股價指數跌幅約為1.29%

（台灣英文新聞）根據臺灣證券交易所統計，12月7日發行量加權股價指數收盤為9,760.88點，較上週(11月30日)的9,888.03點下跌127.15點，跌幅約為1.29%。

台灣50指數收盤為7,286.42點，較上週的7,420.32點下跌133.90點，跌幅約為1.80%，寶島股價指數收盤為11,167.75點，較上週的11,314.77點下跌147.02點，跌幅約為1.30%。產業別指數方面，漲幅以汽車類指數上漲1.93%為最大，跌幅以光電類指數下跌4.17%為最大，未含金融類指數下跌113.12點，跌幅約為1.37%，未含電子類指數下跌77.00點，跌幅約為0.55%，未含金融電子類指數下跌50.83點，跌幅約為0.43%。

本週集中交易市場總成交金額為6,728.07億元，全體上市股票成交金額為6,137.93億元，股票成交量週轉率為1.72%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,528.30億元，占全體上市股票交易金額24.90%

第二名，半導體類1,339.98億元，占全體上市股票交易金額21.83%

第三名，光電類688.99億元，占全體上市股票交易金額11.23%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類8.25%

第二名，電機機械類3.47%

第三名，半導體類3.01%

累計今年年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為30兆7,678.22億元，市場日平均成交金額為1,331.94億元，股票成交量週轉率為78.77%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

2018年12月7日全體上市公司市場總值為新台幣29兆3,842.69億元，較上週(2018年11月30日)市值29兆7,537.85億元減少3,695.16億元，減幅約為1.24﹪。